Jorge Sánchez aportó en goleada de PAOK con un penal provocado contra AE Kifisia FC en Grecia

Borrón, cuenta nueva y enfocarse en la liga. Casi una semana después de quedar eliminado de Europa League contra Celta de Vigo, PAOK Salónica FC se impuso por goleada en su visita a Kifisia FC en la Superliga de Grecia y con ello alcanzó el liderato de la clasificación. El mexicano Jorge Sánchez fue titular y contribuyó a la goleada al provocar el segundo penal del partido.

Eliminación del PAOK en Europa League | AP

El equipo visitante no tuvo un partido sencillo y se fue al descanso apenas con la ventaja 0-1, luego del penal que Alexander Jeremejeff convirtió al minuto 32 por una mano dentro del área. Y aunque en al 60', Konstantinos Roukounakis hizo el tanto del empate, a los locales les duró poco el gusto y diez minutos más tarde el exdefensa de Cruz Azul provocó el segundo penal del día.

Cuando ingresó al área, Alex Petkov derribó a Jorge y el silbante sancionó la pena máxima. Jeremejeff nuevamente no perdonó desde los once pasos y firmó su doblete, con lo que la victoria quedó prácticamente sentenciada para PAOK. Baba Rahman al minuto 88 y Giannis Konstantelias en la compensación aparecieron para firmar la goleada 1-4 que impulsa a su equipo al liderato de la liga.

¿Cómo le ha ido a Jorge Sánchez con PAOK?

Fue el cuarto partido consecutivo en el cual Jorge Sánchez tuvo actividad con el conjunto griego. El mexicano fue titular ante AE Larisa en la Superliga el 22 de febrero y luego 26 del mismo mes en la Europa League contra Celta. El pasado fin de semana, frente a Asteras Aktor solo disputó tres minutos al ingresar desde el banquillo en lugar del lesionado Jonjoe Kenny.

Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC

Para el encuentro de este miércoles, el defensa de 28 regresó al once inicial y por primera vez desde que llegó a Grecia participó en una jugada de gol, en el partido reprogramado de la Jornada 18. Fue la segunda victoria consecutiva para PAOK, que suma nueve juegos sin derrota, con seis triunfos y tres empates, desde el 14 de diciembre de 2025, cuando cayó 2-0 en su visita ante Atromitos FC.

Jugadores y cuerpo técnico de PAOK festejan un gol | AFP

¿Cuándo juega de nuevo Jorge Sánchez con PAOK?

Después de este vital triunfo, el equipo dirigido por Răzvan Lucescu tendrá un desafío que puede marcar la diferencia en la lucha por el liderato. Los tesalónicos visitarán al vigente campeón de Grecia, Olympiakos, en un duelo entre líderes, ya que los dos están empatados con 53 puntos.