Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jorge Sánchez aportó en goleada de PAOK con un penal provocado contra AE Kifisia FC en Grecia

Jorge Sánchez con PAOK en el partido ante Celta de Vigo | AP
Jorge Sánchez con PAOK en el partido ante Celta de Vigo | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:35 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo en el que milita el mexicano, que sumó su tercera titularidad, se recuperó luego de quedar eliminado en Europa League

Borrón, cuenta nueva y enfocarse en la liga. Casi una semana después de quedar eliminado de Europa League contra Celta de Vigo, PAOK Salónica FC se impuso por goleada en su visita a Kifisia FC en la Superliga de Grecia y con ello alcanzó el liderato de la clasificación. El mexicano Jorge Sánchez fue titular y contribuyó a la goleada al provocar el segundo penal del partido.

Eliminación del PAOK en Europa League | AP
Eliminación del PAOK en Europa League | AP

El equipo visitante no tuvo un partido sencillo y se fue al descanso apenas con la ventaja 0-1, luego del penal que Alexander Jeremejeff convirtió al minuto 32 por una mano dentro del área. Y aunque en al 60', Konstantinos Roukounakis hizo el tanto del empate, a los locales les duró poco el gusto y diez minutos más tarde el exdefensa de Cruz Azul provocó el segundo penal del día.

Cuando ingresó al área, Alex Petkov derribó a Jorge y el silbante sancionó la pena máxima. Jeremejeff nuevamente no perdonó desde los once pasos y firmó su doblete, con lo que la victoria quedó prácticamente sentenciada para PAOK. Baba Rahman al minuto 88 y Giannis Konstantelias en la compensación aparecieron para firmar la goleada 1-4 que impulsa a su equipo al liderato de la liga.

¿Cómo le ha ido a Jorge Sánchez con PAOK?

Fue el cuarto partido consecutivo en el cual Jorge Sánchez tuvo actividad con el conjunto griego. El mexicano fue titular ante AE Larisa en la Superliga el 22 de febrero y luego 26 del mismo mes en la Europa League contra Celta. El pasado fin de semana, frente a Asteras Aktor solo disputó tres minutos al ingresar desde el banquillo en lugar del lesionado Jonjoe Kenny.

Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC
Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC

Para el encuentro de este miércoles, el defensa de 28 regresó al once inicial y por primera vez desde que llegó a Grecia participó en una jugada de gol, en el partido reprogramado de la Jornada 18. Fue la segunda victoria consecutiva para PAOK, que suma nueve juegos sin derrota, con seis triunfos y tres empates, desde el 14 de diciembre de 2025, cuando cayó 2-0 en su visita ante Atromitos FC.

Jugadores y cuerpo técnico de PAOK festejan un gol | AFP
Jugadores y cuerpo técnico de PAOK festejan un gol | AFP

¿Cuándo juega de nuevo Jorge Sánchez con PAOK?

Después de este vital triunfo, el equipo dirigido por Răzvan Lucescu tendrá un desafío que puede marcar la diferencia en la lucha por el liderato. Los tesalónicos visitarán al vigente campeón de Grecia, Olympiakos, en un duelo entre líderes, ya que los dos están empatados con 53 puntos.

El partido corresponde a la Jornada 24 de la Superliga y está programado para el próximo domingo 8 de marzo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Será un encuentro importante para los dos equipos, que buscan afianzarse en lo más alto de la clasificación y llegar líderes a los Playoffs de Campeonato.

Últimos videos
Lo Último
16:05 Arsenal sufre ante Brighton, pero se afianza en la cima; ya le saca 7 puntos al City
15:38 West Ham sumó tres puntos 'de oro' en su visita a Fulham; Raúl Jiménez fue titular
15:37 SCJN obliga a la UNAM a devolver dinero a alumno que pagó curso de inglés para titularse
15:35 Patriots cortará a Stefon Diggs de cara al inicio de la temporada 2026
15:10 Claudia Sheinbaum presenta su “Decálogo por la Democracia”… pero con error de ortografía
14:56 8M en CDMX: estas son todas las actividades y servicios gratuitos por el Día de la Mujer
14:48 ¡Se acerca su regreso! Santiago Giménez ya hace trabajos de gimnasio con el Milan
14:36 Apple lanza MacBook Neo: su laptop más barata y llena de colores
14:35 Jorge Sánchez aportó en goleada de PAOK con un penal provocado contra AE Kifisia FC en Grecia
14:17 Equinoccio de primavera 2026 en México: fecha y hora exacta del cambio de estación
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
Arsenal sufre ante Brighton, pero se afianza en la cima; ya le saca 7 puntos al City
Futbol
04/03/2026
Arsenal sufre ante Brighton, pero se afianza en la cima; ya le saca 7 puntos al City
Crysencio Summerville en celebración de gol con West Ham | AP
Futbol
04/03/2026
West Ham sumó tres puntos 'de oro' en su visita a Fulham; Raúl Jiménez fue titular
SCJN obliga a la UNAM a devolver dinero a alumno que pagó curso de inglés para titularse
Contra
04/03/2026
SCJN obliga a la UNAM a devolver dinero a alumno que pagó curso de inglés para titularse
Patriots cortará a Stefon Diggs de cara al inicio de la temporada 2026
NFL
04/03/2026
Patriots cortará a Stefon Diggs de cara al inicio de la temporada 2026
Claudia Sheinbaum presenta su “Decálogo por la Democracia”… pero con error de ortografía
Contra
04/03/2026
Claudia Sheinbaum presenta su “Decálogo por la Democracia”… pero con error de ortografía
8M en CDMX: estas son todas las actividades y servicios gratuitos por el Día de la Mujer
Contra
04/03/2026
8M en CDMX: estas son todas las actividades y servicios gratuitos por el Día de la Mujer