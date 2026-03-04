8M en CDMX: estas son todas las actividades y servicios gratuitos por el Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la Alcaldía de Iztapalapa presentó un programa especial denominado “Primero Nosotras”, que reunirá el 6 de marzo una amplia oferta de servicios de salud, bienestar y atención integral dirigidos principalmente a mujeres de la demarcación.

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la Alcaldía de Iztapalapa presentó un programa especial. / iStock

¿Qué servicios y actividades incluye la jornada “Primero Nosotras”?

La programación conmemorativa fue diseñada para acercar a las mujeres servicios que fomenten la prevención y el cuidado físico y emocional, sin costo alguno. Entre los principales servicios se encuentran: Pruebas de detección de VIH y sífilis.

Papanicolaou gratuito y vacunación TDPA para embarazadas.

Evaluaciones médicas básicas, medición de glucosa y signos vitales.

Retiro de verrugas, revisión dental y servicios de optometría.

Asesoría jurídica y psicológica.

Actividades de bienestar como masaje relajante, auriculoterapia, maquillaje y manicura.

Corte de cabello y atención estética básica. Esta agenda de atención busca promover tanto la salud física como el bienestar emocional de las mujeres en Iztapalapa, en una jornada que combina servicios médicos, asesorías y actividades de autoreconocimiento.

Los servicios son completamente gratuitos. / iStock

¿Dónde y cuándo se realizará la jornada “Primero Nosotras”?

La jornada conmemorativa del 8M, bajo el nombre “Primero Nosotras”, se llevará a cabo el 6 de marzo en la Dirección Territorial Acatitla (ubicada en Francisco César Morales, esquina Av. Amador Salazar, Col. El Salado). El evento será abierto a todas las mujeres y personas interesadas, sin costo y sin necesidad de inscripción previa, de 9:00 a 14:00 horas.

Las autoridades de la alcaldía remarcaron que el objetivo de este espacio es fortalecer la prevención en salud. / iStock

Las autoridades de la alcaldía remarcaron que el objetivo de este espacio es fortalecer la prevención en salud, ofrecer servicios integrales y facilitar el acceso a atención jurídica y psicológica en un solo lugar.