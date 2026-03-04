Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Pueden despedirte por faltar a trabajar para ir a la marcha del 8M 2026? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo

8 de marzo 2026: Día Internacional de la Mujer. Conoce tus derechos laborales si decides participar en la marcha. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:29 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este 8 de marzo miles de mujeres marcharán por el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué implica esto para quienes trabajan ese día?

El 8 de marzo de 2026 es el Día Internacional de la Mujer, una fecha de conmemoración global que en México se acompaña de movilizaciones, marchas y actividades en diversas ciudades. Sin embargo, este día no es un feriado oficial según la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo que genera dudas entre trabajadores y empleadores: ¿puede un patrón despedir o sancionar a alguien solo por faltar a trabajar para participar en manifestaciones?

La tradicional Marcha del 8M 2026 en Ciudad de México se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo. /iStock

¿Qué establece la Ley Federal del Trabajo sobre faltas al trabajo?

La LFT no reconoce el 8 de marzo como un día de descanso obligatorio, por lo que, en principio, no existe una causa automática que justifique faltar al trabajo únicamente por asistir a la marcha del 8M.

Sin embargo, la legislación sí contempla reglas relacionadas con las faltas en general: en el artículo 47, uno de los motivos de despido justificado es tener más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o causa legal.

Faltar al trabajo por asistir a la marcha del 8M no es un feriado obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. / iStock

¿Qué recomendaciones deben considerar trabajadores y patrones?

Avisar con anticipación

Aunque la ley no obliga a otorgar permisos por participar en la marcha, lo ideal es avisar a la persona responsable o al área de recursos humanos si se planea faltar. Esto puede minimizar malentendidos, evitar registros de faltas y mantener una relación laboral sana.

La participación en la marcha del 8M debe coordinarse con tu patrón para mantener una relación laboral sana. / AP

Revisar políticas internas

Muchas empresas tienen políticas internas o acuerdos colectivos que establecen cómo se manejan las faltas, permisos o actividades cívicas. En algunos casos, estas reglas pueden brindar mayor flexibilidad.

La movilización del 8M busca visibilizar la lucha por la igualdad y el fin de la violencia de género./ AP

Entender el marco legal vigente

Es importante recordar que la única obligación del patrón respecto al 8 de marzo es cumplir con la ley laboral vigente, sin imponer sanciones arbitrarias por ausencias puntuales cuando estas no representan un incumplimiento reiterado de obligaciones laborales.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Leyes
Últimos videos
Lo Último
13:11 ¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
12:37 Detienen a Daniel “N” por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi
12:35 Mundial 2026: Selección de Iraq enfrenta complicaciones de cara al repechaje por conflicto armado con Irán
12:17 André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
12:08 Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber
12:07 Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas
11:44 ¡Dura sanción! Franco Mastantuono, suspendido dos juegos tras expulsión ante Getafe
11:38 CNTE anuncia paro nacional de maestros del 18 al 20 de marzo de 2026 y marcha en CDMX
11:29 ¿Pueden despedirte por faltar a trabajar para ir a la marcha del 8M 2026? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo
11:09 México y su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
Contra
04/03/2026
¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
Detienen a Daniel “N” por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi
Contra
04/03/2026
Detienen a Daniel “N” por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi
Jugadores de la Selección de Iraq en el partido ante Emiratos Árabes Unidos | X: @IraqNT_EN
Futbol
04/03/2026
Mundial 2026: Selección de Iraq enfrenta complicaciones de cara al repechaje por conflicto armado con Irán
André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
Futbol
04/03/2026
André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber
Contra
04/03/2026
Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber
Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas
Contra
04/03/2026
Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas