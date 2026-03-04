¿Pueden despedirte por faltar a trabajar para ir a la marcha del 8M 2026? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo

El 8 de marzo de 2026 es el Día Internacional de la Mujer, una fecha de conmemoración global que en México se acompaña de movilizaciones, marchas y actividades en diversas ciudades. Sin embargo, este día no es un feriado oficial según la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo que genera dudas entre trabajadores y empleadores: ¿puede un patrón despedir o sancionar a alguien solo por faltar a trabajar para participar en manifestaciones?

La tradicional Marcha del 8M 2026 en Ciudad de México se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo. /iStock

¿Qué establece la Ley Federal del Trabajo sobre faltas al trabajo?

La LFT no reconoce el 8 de marzo como un día de descanso obligatorio, por lo que, en principio, no existe una causa automática que justifique faltar al trabajo únicamente por asistir a la marcha del 8M.

Sin embargo, la legislación sí contempla reglas relacionadas con las faltas en general: en el artículo 47, uno de los motivos de despido justificado es tener más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o causa legal.

Faltar al trabajo por asistir a la marcha del 8M no es un feriado obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. / iStock

¿Qué recomendaciones deben considerar trabajadores y patrones?

Avisar con anticipación



Aunque la ley no obliga a otorgar permisos por participar en la marcha, lo ideal es avisar a la persona responsable o al área de recursos humanos si se planea faltar. Esto puede minimizar malentendidos, evitar registros de faltas y mantener una relación laboral sana.

La participación en la marcha del 8M debe coordinarse con tu patrón para mantener una relación laboral sana. / AP

Revisar políticas internas Muchas empresas tienen políticas internas o acuerdos colectivos que establecen cómo se manejan las faltas, permisos o actividades cívicas. En algunos casos, estas reglas pueden brindar mayor flexibilidad.

La movilización del 8M busca visibilizar la lucha por la igualdad y el fin de la violencia de género./ AP