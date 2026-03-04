¡Dura sanción! Franco Mastantuono, suspendido dos juegos tras expulsión ante Getafe

En el partido Real Madrid vs. Getafe, Franco Mastantuono fue expulsado casi al terminar el encuentro por comentarios ofensivos para el árbitro, por lo que el Comité de Competición le ha sancionado por 2 partidos. ¿El motivo? "Actitudes de menosprecio hacia los árbitros, directivos o autoridades”.

¿Castigo justo o injustificado?

Al finalizar el partido entre el Real Madrid y Getafe, el acta redactada por el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz indica que Mastantuono le dijo "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza" y por ello le mostró la cartulina roja al argentino.

Una acción que para muchos fue exagerada, pero el antecedente con el arbitraje en LaLiga ha dejado en claro que en muchas ocasiones tiende a ser desmedido y muchas veces con situaciones que, según los árbitros, “fueron ofensivas hacia ellos”.

Acciones como esa afectan al equipo y al jugador en sí; con palabras de Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, no se pueden permitir esas acciones.

Franco Mastantuono, atacante del Real Madrid | X: @realmadrid

¿Habrá sellado su futuro fuera del Madrid o habrá más oportunidades?

Desde la llegada de Mastantuono al equipo blanco, siempre ha estado llena de expectativas, con destellos, buenas jugadas, momentos relevantes, pero también no es mentira ver que la temporada del argentino no ha sido lo que se esperaba del jugador. Al mando de Xabi, estuvo en muchos onces iniciales, donde pudo mostrar muchas de sus cualidades, pero ahora con Arbeloa ha sido relegado al banquillo.

Con el compromiso ante el Manchester City a la vuelta de la esquina, se espera buena rotación de plantilla para que el equipo merengue aguante la gran cantidad de partidos que se le viene. ¿Será que veremos a Mastantuono iniciar el juego contra el City?