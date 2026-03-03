La razón por la cual expulsaron a Franco Mastantuono en el partido de Real Madrid contra Getafe

Con dos derrotas consecutivas en LaLiga, Real Madrid se encuentra en una situación complicada en la Temporada 2025-26. El conjunto merengue no ha mejorado significativamente su rendimiento bajo el mando de Álvaro Arbeloa tras la salida de Xabi Alonso, y ahora está otra vez a cuatro puntos de Barcelona en la clasificación.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en duelo ante Getafe | AP

Su más reciente derrota fue este lunes en casa contra Getafe, en un compromiso que nuevamente dejó un par de polémicas arbitrales. Del lado de los Azulones, la queja fue que no se expulsó a Antonio Rüdiger por un rodillazo sobre Diego Rico; mientras que los Merengues se quedaron inconformes con la expulsión de Franco Mastantuono.

¿Por qué expulsaron a Franco Mastantuono?

Por cuarto partido consecutivo, el argentino comenzó en la banca e ingresó hasta el minuto 70 en lugar de Arda Güler. Aunque tuvo un par de acciones ofensivas, incluido un disparo que David Soria desvió bien a tiro de esquina, poco pudo hacer para emparejar el marcador que ya estaba 0-1 a favor de Getafe.

Jugadores de Real Madrid disputan el balón en el aire en el partido ante Getafe | AP

Lo más destacado de Mastantuono, no obstante, fue que en la compensación, en medio de una serie de expulsiones se acercó al silbante y algo le dijo, por lo que recibió la tarjeta roja directa. Según el acta redactada por el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, Mastantuono le dijo "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza" y por ello le mostró al argentino la primera roja de su carrera.

Al respecto, Arbeloa no pudo esconder su molestia por lo ocurrido con el jugador de 18 años. "Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente lo que le ha dicho el árbitro, pero si lo ha expulsado será por algo, no podemos tener este tipo de acciones", declaró el estratega, quien lo comparó con las amonestaciones de Dean Huijsen y la de Álvaro Carreras, que se perderán el siguiente juego por acumulación de amarillas.

"Entiendo que tanto la amarilla de Huijsen como la de Carreras son amarillas productos del juego que nos van a hacer tener tres bajas importantes para el partido de Balaídos, pero entiendo que no son buscadas, ni mucho menos por los jugadores", añadió el técnico merengue.

Franco Mastantuono disputa el balón en el partido de Real Madrid ante Getafe | AP

¿Cuándo juega de nuevo Real Madrid?

El próximo compromiso de los Merengues en LaLiga será como visitantes ante Celta de Vigo. Dicho encuentro está programado para el viernes 6 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el arranque de la Jornada 27.