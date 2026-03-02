Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT

Ramiro Pérez Vásquez 11:32 - 02 marzo 2026
El brasileño tiene un próximo sueño a cumplir, aunque ahora está enfocado en las Águilas

Las Águilas del América no han podido mostrar su mejor versión en el Clausura 2026 de la Liga MX, en donde sólo han podido cosechar apenas 11 unidades tras ocho disputados y recientemente se llevaron una goleada de 4-1 ante los Tigres, misma que ha realzado las críticas de los detractores en el futbol mexicano.

Ante dicho panorama, algunos periodistas del medio deportivo han puesto en duda la continuidad de André Jardine. Sin embargo, el entrenador brasileño se mantiene firme en El Nido, aunque no deja de soñar con pasos más grandes en su carrera deportiva.

André Jardine, técnico de América | MEXSPORT

André Jardine: "sueño con LaLiga"

En charla con ESPN, Jardine reveló que tiene un sueño que desea cumplir sí o sí: dirigir en LaLiga, pues es un mercado que le parece atractivo, luego de triunfar a nivel de selecciones menores con Brasil y en la Liga MX.

"Yo fui un profesional que en el inicio que fue con el futsala tuve a la Selección Española como una referencia, después que fui a futbol de campo justo cuando surge el Barcelona de Guardiola, la Selección Española de Vicente del Bosque entonces yo siempre fui un amante del futbol español, me encanta LaLiga acompaño siempre con mucho cariño, con mucha atención", comentó para ESPN.

"Tengo ganas de salir de México, mi próximo paso, porque no, satisfacer este objetivo que tengo, estas ganas de conocer LaLiga estando dentro de un club participando de partidos es algo que me motiva un sueño tengo y algo que voy a trabajar mucho para hacer realidad sin prisa, porque la verdad estoy muy feliz aquí en el América de México", añadió el técnico Tricampeón con las Águilas.

La Liga Mexicana también es fantástica es muy buena pero la vida es hecha de sueños y bien.. y dirigir en España es uno de estos que tengo y vamos a ver si consigo transformar en realidad en un futuro
André Jardine celebrando gol del América l MexSport
André Jardine celebrando gol del América l MexSport

Jaridine se responsabilizó de derrota ante Tigres

Tras la derrota de 4-1 ante Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes, el estratega brasileño admitió que es uno de los peores partidos desde que está en Coapa, y se responsabilizó de lo sucedido dentro del terreno de juego, por lo que espera que este juego quede en el pasado y se olvide pronto.

"La responsabilidad es completamente mía. El DT entrena jugadores, plantea el partido, decide quién juega y quien no. Cuando un jugador no juega bien la responsabilidad es mía. El mensaje a nuestra afición es que a lo largo de estos tres años creo que construimos algo de crédito para decirles que América va a estar al frente, va a estar en las últimas instancias", comentó.

Correa anotó doblete para la victoria en contra de América | Imago7

¿Qué sigue para el América?

El próximo duelo de los azulcremas será en la Jornada 9, de media semana, cuando reciba en el Estadio Ciudad de los Deportes a los Bravos de Juárez en busca de reencontrarse con la victoria ante su gente ante el trago amargo frente a los felinos que provocó que se rezagaran en la tabla de clasifiación.

