Fórmula 1

Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"

Axel Fernández
Axel Fernández 07:45 - 02 marzo 2026
El piloto mexicano vuelve esta semana a las pistas de forma oficial, luego de su salida de Red Bull en 2024

Semana de Checo Pérez. Tras casi 14 meses de espera, la máxima estrella del automovilismo mexicano regresa a las pistas de la Fórmula 1, con el arranque de la temporada 2026, en el Gran Premio de Australia.

Pero más allá de los objetivos deportivos, el corazón ahora es el que manda y Sergio Michel Pérez Mendoza vuelve a la categoría reina por un motivo familiar: sus hijos y la necesidad de llenarlos de orgullo.

Checo Pérez a bordo del MAC-26 en las pretemporadas de la Fórmula 1 en Bahrein | AP
Checo Pérez, en el MAC-26 en Bahrein | AP

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su familia?

El veterano tapatío, pionero en el naciente proyecto de Cadillac, fue contundente en una charla con GQ y abrió su corazón de cara a la que será su décimo quinta temporada en el Gran Circo.

"Ellos (mis hijos) lo son todo para mí. La familia es lo más importante y la clave principal de este regreso", comentó el ganador de seis carreras en el serial más importante del automovilismo.

Siempre soñé con que mis hijos me vieran correr, especialmente durante esta última etapa de mi carrera
Checo y Verstappen como compañeros en Red Bull, durante el Gran Premio de México 2024 | RED BULL
Checo y Verstappen, durante el Gran Premio de México 2024 | RBR

Una revancha para Checo

Esta motivación se entiende mejor al recordar el dolor que le causó su inesperada salida de Red Bull Racing, cuando fue despedido a pesar de tener un año más de contrato.

Pérez Mendoza no quería que su carrera terminara con esa sensación amarga ni que sus hijos lo vieran como alguien derrotado. Su gran impulso ha sido tomar las riendas de su destino y decidir por sí mismo cuándo poner fin a su trayectoria.

Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez y Valtteri Bottas, con Cadillac | @Cadillac_F1

Encontró en Bottas a un aliado

Aunque el mexicano, de 36 años de edad, es consciente de que con su nuevo equipo no luchará por las primeras posiciones, se muestra feliz y no escatima en elogios para su nuevo compañero, Valtteri Bottas, a quien considera un piloto y colega excepcional.

"Tengo la suerte de contar con Valtteri, uno de los compañeros más rápidos que hay en este deporte. Con él tenemos una gran referencia; es uno de los pilotos más veloces de la Fórmula 1, y su historial lo demuestra", sentenció el mexicano.

Checo Pérez y Lance Stroll celebran su podio juntos en el Gran Premio de Sakhir 2020 | MEXSPORT
Checo Pérez celebra su primera victoria en la F1, en el Gran Premio de Sakhir 2020 | MEXSPORT

Los números de Checo en la F1

  • 1 Subcampeonato en el Campeonato de Pilotos (2023)

  • 14 temporadas

  • 285 Grandes Premios

  • 281 carreras iniciadas

  • 39 podios

  • 6 victorias

  • 3 pole position

