Expiloto de Fórmula 1 ve "mejor preparado" a Valtteri Bottas sobre Checo Pérez

Ya huele a neumáticos con sabor mexicano. El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a un Gran Premio está cada vez más cerca, aunque la expectativa es alta por su año sabático que tomó el mexicano. Uno de los más expectantes con respecto a eso es David Coulthard, expiloto británico, quien consideró que el compañero del jalisciense, Valtteri Bottas, está mejor preparado.

El escosés comentó sobre diversos temas en el podcast Up To Speed, entre ellos la experiencia de ambos pilotos. Sin embargo, Coulthard fue claro en mencionar la inactividad del Ministro de Defensa, por lo que cuestionó si estará listo para regresar

Checo Pérez durante la pretemporada en Bahréin | AP

"Creo que Bottas está mejor preparado, porque viene con la información de Mercedes. Ha estado trabajando con Mercedes todo el año pasado, en el simulador y cosas por el estilo. Me preocupa un poco Pérez, que ha disfrutado mucho de su año sabático. No dudo de su compromiso, pero ¿se puede volver a encender lo que se ha apagado?", comentó el británico.

Sin embargo, David Coulthard destacó que la elección de Cadillac fue la correcta, pues aunque no son los pilotos más rápidos dentro de la parrilla de la Categoría Reina, sí son de los que cuentan con mayor experiencia.

"No creo que haya nada malo en los dos pilotos que tienen. No es la pareja de pilotos más rápida de la Fórmula 1, según lo demuestra su trayectoria hasta ahora, pero es una pareja segura. No necesitan romper coches con novatos. Solo tienen que ponerse al día con el funcionamiento del equipo, la nueva normativa y cosas por el estilo. Así que, en realidad, creo que han tomado una decisión inteligente", aseveró.

Checo Pérez y Valtteri Bottas | @Cadillac_F1

¿Checo o Bottas para Coulthard? El finlandés lleva mano

El expiloto de Red Bull cerró su intervención sobre quién será el vencedor en la batalla entre ambos corredores. Para David Coulthard, el finlandés es el favorito a tener éxito por encima del mexicano.

"Tienen la edad suficiente para ser profesionales fuera del coche. Saben que tienen que trabajar por el bien del equipo. Pero no nos engañemos, sus equipos individuales, sus mánagers, sus fisioterapeutas y todos los que trabajan a su alrededor... El éxito de tu compañero de equipo es tu fracaso. Y tengo que pensar que, si lo planteamos ahora, creo que Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez simplemente por el hecho de que es más reciente", sentenció.