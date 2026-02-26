Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
'Chacho' Coudet niega contactos con River Plate: "Juro por mis hijos que nadie me ha llamado"

Eduardo Coudet durante un duelo en la Liga MX | IMAGO7
Esteban Gutiérrez 09:24 - 26 febrero 2026
El entrenador argentino se pronunció sobre los rumores que han salido en los últimos días

El final de una era se aproxima en River Plate. La etapa más exitosa de la historia reciente del club, liderada por Marcelo Gallardo, concluirá este jueves en el Monumental, cuando el equipo se enfrente a Banfield en la séptima jornada del Torneo Apertura 2026.

Este partido marcará el adiós del "Muñeco" como director técnico del Millonario, por lo que la directiva ya se encuentra trabajando en encontrar a su sucesor.

Eduardo Coudet como técnico de Xolos de Tijuana | IMAGO7

Uno de los nombres que más ha sonado en los más recientes días es el de Eduardo "Chacho" Coudet, aunque el propio DT argentino ha cortado de tajo estas versiones.

Actualmente al mando del Deportivo Alavés en España, Coudet fue interrogado en rueda de prensa sobre los rumores que lo vinculan con el banquillo de River y su respuesta despejó cualquier especulación.

"Juro por mis hijos que nadie de River me contactó. El teléfono no suena, salta. Sé de la repercusión que todo esto conlleva. Entiendo el ruido, pero estoy al margen. Eso sí, no sé qué pasaría en caso de una llamada".

Con esta declaración, el entrenador intentó poner fin a los rumores sobre una posible negociación secreta. Sin embargo, sus palabras dejaron una puerta abierta que avivó aún más el interés de los aficionados.

La dirigencia de River busca un técnico con un perfil definido: un líder con una propuesta ofensiva y un pasado ligado al club: Coudet cumple con todos los requisitos, pero no es el único candidato en la lista.

