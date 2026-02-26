Cuatro jugadoras de Charros de Jalisco dejan el equipo tras narcobloqueos

Las canadienses Nicola Simpson, Natalie Widman y Janet Leung, además de Eva Voortman, de Países Bajos, anuncian que dejan a Los Charros de Jalisco de la Liga Mexicana de Softbol, tras todo lo acontecido por los narcobloqueos; por ese motivo, decidieron abandonar la institución.

¿Qué dijeron las jugadoras?

Las cuatro jugadoras decidieron marcharse del club para buscar un nuevo equipo y olvidar el capítulo que llegaron a sufrir en el estado.

Estas fueron las palabras de todas ellas tras anunciarse la salida. Natalie Widman fue algo profunda al respecto de su adiós del deporte mexicano.

"Después de muchas conversaciones y profunda reflexión, tomé la difícil decisión de retirarme de la temporada con Charros de Jalisco. Las circunstancias recientes me han llevado a priorizar mi seguridad y bienestar general. Esta decisión tiene peso, pero confío en que es la correcta para mí. Así no es como imaginé que sería mi temporada profesional. Hay decepción", comentó Widman.

"Hay dolor. Hay culpa y vergüenza al alejarme de algo con lo que me comprometí. Como competidores, estamos programados para seguir adelante, para terminar lo que empezamos. Para presentarnos, pase lo que pase. Así que elegir de forma diferente se siente pesado. Y, sin embargo... hay tanta gratitud. Aprendí lecciones que llevaré conmigo mucho después de que este año termine", añadió.

Fue un honor. Lamento que este capítulo termine antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Por favor, sepan que mi respeto y aprecio por este club son profundos

Por otra parte, Janet Leurg lamentó su salida tan repentina, dejando a sus compañeras.

Nunca imaginé que me iría antes del final de temporada. Ojalá las cosas se hubieran desarrollado de manera diferente para poder terminar este viaje junto a mi equipo, pero estoy muy agradecido por cada momento

Charros de Jalisco Femenil l Charros de Jalisco - Sitio Oficial

Charros agradece su compromiso con la institución

Por su parte, el club tapatío agradeció el compromiso de sus 4 jugadoras y de paso anunció a sus reemplazos.

“Charros agradece el esfuerzo, compromiso y profesionalismo de Nicola, Natalie, Janet y Eva durante la actual campaña, y confía en tenerlas pronto de regreso. También les da la bienvenida a Valeri Canales, Ana Sofía Villarreal y Brenda Velarde, a quienes desea el mayor de los éxitos”.

Por lo mientras, Charros viajó a Torreón, Coahuila, para medirse a Algodoneras de Unión Laguna este jueves y viernes. Después de ahí tomarán rumbo a Monterrey para enfrentarse a Sultanes el sábado y domingo.