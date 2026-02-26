Juan Manuel Márquez aseguró que Canelo ha tenido ayuda en su carrera

En entrevista con el exluchador LatinLover, Juan Manuel Márquez, uno de los mayores críticos en la carrera de Saúl 'Canelo' Álvarez, cree que ha sido beneficiado con el fin de no poner en riesgo su figura mediática, aunque El Dinamita reconoció que el tapatío es "un buen peleador".

La diferencia entre ser mediático y ser un pugilista profesional

El anfitrión lanzó la pregunta del Canelo al excampeón mexicano, por lo que El Dinamita puso en la mesa la diferencia de ser mediático y ser un pugilista profesional, por lo que Márquez está más inclinado hacia el primero.

Yo lo respeto como peleador, pero sí ha tenido un poquito de ayuda en cuanto a que no ha enfrentado las peleas que debería hacer frente. Ahí está Crawford, ahí están los encuentros ante los grandes peleadores como Bivol, que le ganó.

Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol

Es un buen peleador, pero es mucho más la cuestión mediática. Es un buen peleador, pero sí ha tenido un poco de ayuda en su carrera.

Juan Manuel Márquez, presente en la alfombra roja y premier de la película 'Libra x Libra' | ESTEBAN LÓPEZ

“Puedes enfrentar a un gran nivel, pero si no escogiste el nivel en el que podías pelear”

Latin Lover señaló que el pulista es una máquina de hacer dinero, pero hay muchas dudas; por lo que llevó Márquez a realizar un análisis final en el que hizo ver que en varias ocasiones enfrentó a rivales con calidad suficiente para incomodarlo.

“Si estás generando mucha lana y eres un imán de taquilla, ¿qué hacen los promotores o los que están detrás de él? No dejarte enfrentar a los mejores, cuidarte, protegerte, y así me pasó con Morales a mí; cuando él era campeón, no me iba a enfrentar a mí".