Futbol

Hansi Flick cree en la remontada contra el Atlético de Madrid: "difícil, pero no imposible"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:44 - 26 febrero 2026
El estratega del Barcelona comentó que sabe que el conjunto catalán tendrá que estar concentrado

La esperanza es lo último que muere en el Barcelona, y ahora el conjunto blaugrana se aferra a esa frase para buscar una remontada histórica ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El equipo dirigido por Hansi Flick enfrenta una desventaja que luce complicada, pero dentro del vestidor mantienen viva la ilusión de avanzar a la Final.

Tras el resultado adverso en la Ida, el Barça está obligado a firmar una noche perfecta en casa si quiere mantenerse con vida en el torneo copero. El reto no es menor, ya que el Atlético de Madrid ha demostrado ser un rival sólido y competitivo en instancias definitivas, capaz de manejar ventajas y cerrar eliminatorias.

En entrevista con miembros del club, Hansi Flick dejó claro que, aunque el panorama parece cuesta arriba, el equipo no bajará los brazos. El técnico alemán apeló al carácter y a la mentalidad de sus futbolistas para buscar una remontada que devuelva la confianza a la afición culé.

Hansi Flick durante un partido de Barcelona | AP
Hansi Flick durante un partido de Barcelona | AP

¿Puede el Barcelona lograr la remontada ante el Atlético?

"Es difícil, pero no imposible. Creo que lo más importante es que tenemos que creer que somos capaces de remontar. Tenemos que darlo todo estos 90 minutos o quizá más; tenemos que luchar por el equipo, por el Club y por los aficionados", aseguró Flick, convencido de que la clave estará en la actitud y la intensidad desde el primer minuto.

El estratega también destacó la importancia del apoyo desde las gradas del Spotify Camp Nou. "Es necesario que tengamos a los aficionados a nuestro lado y podamos ir juntos a luchar contra el Atlético. Desde que hemos vuelto al Spotify Camp Nou, no hemos perdido ningún partido. Tenemos que salir con esta sensación positiva e intentar que se produzca la remontada. Con nuestros aficionados y en nuestro estadio, todo es posible", añadió.

El invicto reciente como local se ha convertido en uno de los principales argumentos del Barcelona para creer en la hazaña. El regreso a su estadio ha fortalecido al equipo, que buscará convertir esa fortaleza en el impulso necesario para cambiar la historia de la eliminatoria y pelear por un nuevo título.

Diego Simeone saluda a Hansi Flick previo al partido de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Diego Simeone saluda a Hansi Flick previo al partido de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Hansi Flick alcanza los 100 partidos con el Barcelona

En medio de la presión por remontar, el duelo ante el Atlético también marca un momento especial para Hansi Flick, quien llegó a los 100 partidos al frente del Barcelona. El técnico alemán se mostró agradecido por la oportunidad de dirigir a uno de los clubes más importantes del mundo.

"100 partidos con el Barça es increíble. Siempre digo que es un sueño hecho realidad. Es un trabajo muy exigente, pero estoy muy agradecido por lo que recibo del Club, de los jugadores y de la ciudad. Es un honor trabajar para este club tan extraordinario", expresó el entrenador.
Hansi Flick l AP
