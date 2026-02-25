Barcelona avanza en negociaciones con Rashford para retenerlo; falta Manchester United

La carrera de Marcus Rashford 'revivió' en cuanto al inglés llegó a Barcelona. Luego de una Temporada 2024-25 irregular, en la cual jugó la mitad con Manchester United y la mitad con Aston Villa, el atacante de 28 años se reencontró con una mejor versión de sí mismo y se ha convertido en una pieza importante en el equipo comandado por Hansi Flick.

Lamine Yamal y Marcus Rashford con Barcelona | AP

Por ello, tanto el conjunto culé como el futbolista tienen el interés de continuar su relación y aunque las pláticas no han sido sencillas, pues Rashford quisiera un poco más de protagonismo, de momento avanzan por buen camino. Sin embargo, el problema ahora será que la directiva blaugrana llegue a un acuerdo con los Red Devils, que todavía tienen los derechos federativos del futbolista.

¿Cuánto tendría que pagar Barcelona por Rashford?

Una vez finalizada la cesión de Rashford con Aston Villa la temporada pasada, Manchester United acordó un préstamo por un año con Barça. Y aunque su inscripción en LaLiga se retrasó un poco, los culés liberaron masa salarial y pudieron registrarlo, tras lo cual el británico ha aprovechado la oportunidad y en 34 partidos suma 23 participaciones de gol, diez anotaciones y 13 asistencias.

Marcus Rashford en actividad con Barcelona | AP

Estos números superan las 20 participaciones de gol (11 anotaciones y nueve asistencias) que tuvo en 41 encuentros en la campaña 2024-25, lo cual es todavía más impresionante porque con Barcelona no tiene la titularidad asegurada. De hecho, según el diario Marca, ésa es precisamente una de las inquietudes de Rashford, quien pidió que se le garantice que estará en el once inicial con más frecuencia.

Y aunque es una garantía que difícilmente le pueden dar en un equipo que tiene un triplete base con Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, de momento las charlas entre el club y el jugador han avanzado favorablemente. De hecho, según Fabrizio Romano, el deseo del jugador de ser titular no arruinó las negociaciones y ambas partes desean extender el vínculo, por lo que han prosperado las negociaciones en cuanto a condiciones contractuales.

El problema, señaló la fuente mencionada, es entre clubes. Según Transfermarkt, en mayo del año pasado, Rashford tenía un valor de mercado de 50 millones de euros, mismo que descendió a 40 millones en octubre del mismo año, el cual no ha incrementado a pesar de sus buenas participaciones con el Barça. Pese a ello, Manchester United se mantiene firme en su decisión de mantener la cláusula de compra en 30 millones de euros.

Para la actual Temporada 2025-26, Barcelona invirtió 27.5 millones de euros en fichajes, según Transfermarkt, con el traspaso de Joan García (25 millones) como el más caro. De pagar los 30 millones que pide el United, los culés superarían lo gastado esta campaña apenas en un jugador, por lo cual no han desistido en llegar a un acuerdo para que el club inglés baje la cuota, algo que podría darse al tener a Rashford de su lado, aseguró Romano.

Robert Lewandowski y Marcus Rashford en partido de Barcelona | AP

Competencia de Rashford en Barcelona

Además del triplete de Raphinha-Lamine-Lewandowski, Rashford, que en 21 partidos de liga inició en la banca en ocho, se enfrenta a Ferrán Torres, que suma 17 titularidades en LaLiga. E incluso aunque se dé la salida de Lewandowski de la cual tanto se ha especulado, se habla de que Julián Álvarez está en el radar de Barcelona, por lo que tampoco sería sencillo para Marcus superar al argentino.