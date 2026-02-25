Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Del coma a la MLS: Alberth Elis busca relanzar su carrera y está a prueba con Minnesota United

Albert Elis en el partido entre Honduras y Qatar en la Copa Oro 2023 | MEXSPORT
Albert Elis en el partido entre Honduras y Qatar en la Copa Oro 2023 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
09:58 - 25 febrero 2026
El atacante hondureño sufrió una grave y terrible lesión en 2024 y ahora busca recuperarse en el futbol estadounidense

El futbol, como la vida, da muchas vueltas y mientras a veces toca saborear la gloria, en otras hay que aprender a superar los tragos amargos. Así le ha pasado a Alberth Elis, hondureño de 30 años, que ha tenido que sobreponerse a la adversidad y que tras una grave lesión hace dos años, busca retomar su carrera en la MLS.

Según reportes de la prensa internacional, a principios de febrero, Elis concluyó su contrato con CS Marítimo en el futbol portugués, a donde llegó en agosto de 2025. Ahora, de acuerdo con el Diario Diez de Honduras, el atacante está a prueba con Minnesota United, que evaluará su estado físico y futbolístico para definir si lo incorporan de manera definitiva.

¿Qué lesión sufrió Alberth Elis y por qué estuvo en coma?

En junio de 2023, después de seis meses de préstamo con Stade Brestois, Elis regresó a Girondins de Burdeos en la Ligue 2 de Francia. Debido a una fracutra del brazo que sufrió con la Selección de Honduras, el futbolista se perdió los primeros cuatro partidos de la temporada, pero cuando regresó lo hizo con gol en dos juegos consecutivos.

Albert Elis con la Selección de Honduras previo al partido ante México en la Concacaf Nations League | MEXSPORT
Albert Elis con la Selección de Honduras previo al partido ante México en la Concacaf Nations League | MEXSPORT

Desafortunadamente, en febrero de 2024, en el partido contra Guingamp, Alberth Elis sufrió un duro golpe en la cabeza en la disputa de un balón aéreo en el límite del área chica, cuando apenas habían pasado diez minutos de juego. El jugador quedó tendido en el césped tras la atención fue trasladado de emergencia al hospital Pellegrín de Burdeos, donde se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico.

Albert Elis durante el partido de Honduras contra Qatar en la Copa Oro 2023 | MEXSPORT
Albert Elis durante el partido de Honduras contra Qatar en la Copa Oro 2023 | MEXSPORT

Elis tuvo que ser inducido al coma para evitar secuelas de mayor gravedad y estuvo en ese estado por cuatro días. Por obvias razones, no volvió a jugar en dicha campaña y tras el descenso de Burdeos se quedó sin equipo. Fue hasta enero de 2025 que encontró una oportunidad en CD Olimpia y en agosto del mismo año regresó al futbol europeo con Marítimo.

No obstante, no pudo consolidarse y sumó solo 93 minutos en ocho partidos disputados. Aunque oficialmente no ha rescindido su relación con el club, con el cual tenía contrato hasta el próximo junio, los reportes de la prensa hondureña apuntan a que finalizó su vínculo y por ello llegó a Estados Unidos.

Albert Elis se enfrenta a César Huerta en el partido entre Honduras y México en la Concacaf Nations League | MEXSPORT
Albert Elis se enfrenta a César Huerta en el partido entre Honduras y México en la Concacaf Nations League | MEXSPORT

Elis ya conoce la MLS

Elis, un versátil extremo derecho que también puede desempeñarse como delantero centro, ya tuvo un paso existoso por el Houston Dynamo, donde ganó la Copa US Open en la Temporada 2017-18. Además, en 101 paritdos sumó 35 goles y 28 asistencias, el mejor registro de toda su carrera.

Ahora busca reencontrarse con una mejor versión, aunque no resultará sencillo, luego de la grave lesión que sufrió hace dos años y por la edad. De momento solo está a prueba y no hay garanías de que se concretará su fichaje, pues el cuerpo técnico deberá evaluar si el futbolista está en condiciones de convertirse en un valioso refuerzo.

