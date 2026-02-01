Joaquín Pereyra, futbolista argentino en la MLS admite 'sentir miedo' por la represión migratoria en EE.UU

El delantero argentino del Minnesota United, Joaquín Pereyra, ha expresado que se encuentra entre los residentes que sienten 'miedo' por la intensificación de las operaciones migratorias en la ciudad. El futbolista reveló que ahora lleva consigo su pasaporte y su tarjeta de residencia permanente (Green Card) a dondequiera que vaya.

Durante el último mes, el gobierno federal ha desplegado un gran número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en la región. Han circulado videos e imágenes desde Mineápolis que muestran a estos agentes deteniendo a residentes legales y ciudadanos estadounidenses, rompiendo ventanillas de coches y amenazando a manifestantes y transeúntes, lo que ha generado un clima de temor, especialmente entre los extranjeros.

La situación se ha agravado tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales en Mineápolis. Estos hechos han desatado protestas masivas y una fuerte disputa entre las autoridades locales y federales.

Salen con miedo a la calle

Pereyra, de 27 años, llegó al Minnesota United en 2024 procedente del club argentino Atlético Tucumán y se convirtió en una pieza clave del equipo de la Major League Soccer la temporada pasada.

Para poder unirse al club, Pereyra obtuvo una visa de atleta P-1A y un Certificado de Transferencia Internacional (ITC). Posteriormente, consiguió la Green Card, que lo acredita como residente permanente de Estados Unidos, sin embargo, aseguró sentirse preocupado cada vez que tiene que salir a la calle.

Pereyra expresó su descontento con la situación migratoria

"La gente tiene miedo. Nosotros también", declaró Pereyra en una entrevista con el Pioneer Press, "Cada vez menos gente quiere estar en la calle por lo que les pueda pasar".

"(Llevo mi pasaporte y Green Card) ya sea para caminar por el barrio, ir al supermercado, a cualquier parte. Obviamente, eso no me garantiza nada, porque hemos visto en las noticias que a personas que tenían su Green Card y pasaporte en el coche, o donde fuera, igual se las llevan o las tratan mal" añadió.

Se manifiesta contra Trump

Pereyra también manifestó su desacuerdo con los objetivos del gobierno federal y la forma en que están manejando el tema migratorio en Estados Unidos, y expresó su deseo de que las tensiones en la región disminuyan por el bien de todos.

Michael Boxall, internacional neozelandés, capitán y jugador con más antigüedad en el Minnesota United, calificó la situación como "un fracaso de liderazgo a muchos niveles" y describió la violencia en las calles como algo "terrible de ver".