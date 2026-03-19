Conference League: ¿Cuándo y dónde ver el AEK Athens de Orbelin Pineda vs NK Celje?

AEK Athens y NK Celje se enfrentarán en un crucial partido de la Liga de Conferencia desde el en el OPAP Arena. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Simone Sozza. Este duelo corresponde a la Vuelta de los Octavos de Final de la temporada 2025/2026 de la competición europea, donde ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente fase del torneo.

Evann Guessand, del Crystal Palace, y Pere Pons, del AEK Larnaca, disputan el balón durante el partido de ida de los octavos de final de la Conference League | AP

En la fase de Liga de Conferencia, AEK Athens ocupa actualmente la tercera posición con 13 puntos tras seis partidos disputados, habiendo anotado 14 goles y concedido 7. Por su parte, NK Celje se encuentra en el decimotercer puesto con 10 puntos en el mismo número de encuentros, con 8 goles a favor y 7 en contra. La diferencia de tres puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto griego en la competición, que buscará mantener su ventaja para asegurar una mejor posición de cara a las eliminatorias.

AEK Atenas golea en la Jornada 20 l X:AEK_FC_OFFICIAL

El AEK Athens llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo conseguido tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los griegos empataron recientemente contra Atromitos (2-2) en la Superliga, tras golear precisamente al NK Celje (0-4) en el partido de ida de esta eliminatoria. Anteriormente, vencieron a AE Larissa (1-0), empataron con NFC Volos (2-2) y golearon a Levadiakos (4-0). Por su parte, NK Celje atraviesa un momento irregular con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los eslovenos vencieron al Koper (0-1) en la Primera Liga, pero cayeron estrepitosamente ante el AEK (0-4) en el partido de ida. Previamente, sufrieron derrotas ante Aluminij (2-1) y NK Bravo (1-0), aunque consiguieron vencer al Drita (3-2) en la Liga de Conferencia.

Pineda en el AEK | @ orbelin90

El historial reciente entre ambos equipos muestra un balance equilibrado. Se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la Liga de Conferencia. El encuentro más reciente fue el partido de ida de esta eliminatoria, disputado el 12 de marzo de 2026, donde el AEK Athens goleó al NK Celje por 0-4 en territorio esloveno. Sin embargo, en su primer enfrentamiento, ocurrido el 2 de octubre de 2025 también en la Liga de Conferencia, el NK Celje se impuso por 3-1 al conjunto griego. Este historial muestra que, a pesar de la contundente victoria del AEK en el partido de ida, el equipo esloveno ha demostrado anteriormente que puede derrotar a los griegos.

¿Cuándo y donde ver el AEK vs NK Celje?

FECHA: Jueves 19 de marzo

HORA: 11:45 (hora centro de México)

LUGAR: OPAP Arena, Atenas, Grecia

TRANSMISIÓN: Plan Premiun de Disney +