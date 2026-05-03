Mundial 2026: Brasil, todo lo que debes saber de la selección sudamericana para la Copa del Mundo
La Selección de Brasil, número 6 del Raning FIFA, dice una vez más ‘presente’ en una Copa del Mundo, manteniéndose como la única que jamás ha faltado a este torneo, además de reafirmar el deseo de volver a luchar por el trofeo de oro. De la mano del Italiano, Carlo Ancelotti, 26 guerreros del Amazonas saldrán a México, Estados Unidos y Canadá en busca de su sexta corona, desde tierras que ya conquistó en el pasado.
Una de las selecciones favoritas del público, además de la ‘madre’ del futbol, es Brasil, nación campeona del mundo en cinco ocasiones y que ahora buscará llegar a la sexta estrella con una generación que promete nuevas ilusiones y que deja mucha intriga rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Luego de una clasificación de CONMEBOL protagonizada por Argentina, Brasil marchó como la quinta mejor nación de la zona sur del continente americano, situación atípica que marcó múltiples críticas, pues el riesgo cortante del repechaje y de una eliminación puso nervioso a más de uno seguir.
Ahora, Brasil ya no piensa en clasificar, sino en volver a tomar la gloria que le caracterizó más de una década, pues el país que hizo ‘bonito’ el futbol, no ha sido protagonista de un Mundial desde su campeonato en 2002, pues su momento más cercano de gloria terminó en convertirse en su más amargo recuerdo en el torneo internacional, la goleada en Semifinales 7-1 ante Alemania en su propia casa durante el 2014.
CALENDARIO DE BRASIL EN LA COPA DEL MUNDO
La canarinha comenzará un nuevo camino rumbo al trofeo más importante del balompié, esta vez marchando desde el Grupo C, acompañado de Marruecos, Haití y Escocia, mismo en el que tendrá su debut el próximo 13 de junio ante los africanos, desde la cancha del MetLife Stadium de Nueva York y cerrando la Fase de Grupos ante Escocia.
Partido
Fecha
Hora
Sede
Brasil vs Marruecos
13 de junio
16:00 horas
Nueva York
Brasil vs Haití
19 de junio
18:30 horas
Filadelfia
Escocia vs Brasil
24 de junio
16:00 horas
Miami
MÁXIMA FIGURA DE BRASIL
Para muchos, esta generación de Brasil no se caracteriza por ser de las más brillantes de su historia, sin embargo, es innegable que le Verdeamarela tiene a una de las figuras más importantes del futbol mundial entre sus filas: Vinícius Jr.
'Vini' ya no es ningún inexperto en Mundiales, pues el extremo del Real Madrid hizo su debut en la máxima justa del futbol durante Qatar 2022; pero este será su primer Mundial como el máximo referente de su país, una responsabilidad importante en su carrera.
NÚMEROS DE BRASIL EN COPAS DEL MUNDO
Brasil no es cualquier selección, el equipo se consolida en la parte alta de los máximos ganadores de la Copa del Mundo. Fue en 1958, en la final del Mundial cuando el equipo de Sudamérica logró su primera estrella, esto tras derrotar a Suecia 5-2 con actuaciones inolvidables de Pelé y Vavá.
La segunda llegó casi de manera inmediata, pues cuatro años después, en la edición celebrada en Chile, Brasil se impuso en la final a su similar de Checoslovaquia 3-1, una vez más con Vavá como protagonista en el marcador. La tercera y quizá más recordada es la de la lejana edición de México 1970, cuando Pelé se coronó como el ‘Rey del futbol’ en la cancha del mítico Estadio Azteca.
La penúltima estrella llegó en 1994, desde Pasadena California, en una final que terminó con Brasil como campeón, luego de vencer desde la tanda de penaltis a Italia, convirtiéndose en la primera final que llega a su conclusión desde esta instancia. Finalmente en 2002, con Ronaldinho, Robinho, Kaká, Ronaldo y más leyendas de brasil, el combinado sudamericano derrotó 2-0 a Alemania desde el Estadio internacional de Yokohama, Japón.
Estadística
Cifra
Partidos jugados
114
Partidos ganados
76
Partidos empatados
19
Partidos perdidos
19
Goles a favor
237
Goles en contra
108
Títulos
5
Mejor participación
Campeón (1958, 1962, 1970,1994 y 2002)
CONVOCADOS POR BRASIL
La lista Final de Brasil para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA del pasado mes de marzo y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.
Jugador
Posición
Equipo
Alisson
Arquero
Liverpool
Bento
Arquero
Al Nassr
Ederson
Arquero
Fenerbahçe
Wesley
Defensor
Roma
Alex Sandro
Defensor
Flamengo
Douglas Santos
Defensor
Zenit
Marquinhos
Defensor
PSG
Gabriel Magalhaes
Defensor
Arsenal
Bremer
Defensor
Juventus
Danilo
Defensor
Flamengo
Ibáñez
Defensor
Al Ahli
Léo Pereira
Defensor
Flamengo
Andrey Santos
Mediocampista
Chelsea
Casemiro
Mediocampista
Manchester United
Danilo
Mediocampista
Botafogo
Fabinho
Mediocampista
Al Ittihad
Gabriel Sara
Mediocampista
Galatasaray
Endrick
Delantero
Lyon
Igor Thiago
Delantero
Brentford
Luiz Henrique
Delantero
Zenit
Rayan
Delantero
Bournemouth
Juan Pedro
Delantero
Chelsea
Gabriel Martinelli
Delantero
Arsenal
Matheus Cunha
Delantero
Manchester United
Raphinha
Delantero
Barcelona
Vinicius Jr.
Delantero
Real Madrid
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