Mundial 2026: Brasil, todo lo que debes saber de la selección sudamericana para la Copa del Mundo

La Selección de Brasil, número 6 del Raning FIFA, dice una vez más ‘presente’ en una Copa del Mundo, manteniéndose como la única que jamás ha faltado a este torneo, además de reafirmar el deseo de volver a luchar por el trofeo de oro. De la mano del Italiano, Carlo Ancelotti, 26 guerreros del Amazonas saldrán a México, Estados Unidos y Canadá en busca de su sexta corona, desde tierras que ya conquistó en el pasado.

Una de las selecciones favoritas del público, además de la ‘madre’ del futbol, es Brasil, nación campeona del mundo en cinco ocasiones y que ahora buscará llegar a la sexta estrella con una generación que promete nuevas ilusiones y que deja mucha intriga rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Brasil empata con Túnez | AP

Luego de una clasificación de CONMEBOL protagonizada por Argentina, Brasil marchó como la quinta mejor nación de la zona sur del continente americano, situación atípica que marcó múltiples críticas, pues el riesgo cortante del repechaje y de una eliminación puso nervioso a más de uno seguir.

Ahora, Brasil ya no piensa en clasificar, sino en volver a tomar la gloria que le caracterizó más de una década, pues el país que hizo ‘bonito’ el futbol, no ha sido protagonista de un Mundial desde su campeonato en 2002, pues su momento más cercano de gloria terminó en convertirse en su más amargo recuerdo en el torneo internacional, la goleada en Semifinales 7-1 ante Alemania en su propia casa durante el 2014.

CALENDARIO DE BRASIL EN LA COPA DEL MUNDO

La canarinha comenzará un nuevo camino rumbo al trofeo más importante del balompié, esta vez marchando desde el Grupo C, acompañado de Marruecos, Haití y Escocia, mismo en el que tendrá su debut el próximo 13 de junio ante los africanos, desde la cancha del MetLife Stadium de Nueva York y cerrando la Fase de Grupos ante Escocia.

Partido Fecha Hora Sede Brasil vs Marruecos 13 de junio 16:00 horas Nueva York Brasil vs Haití 19 de junio 18:30 horas Filadelfia Escocia vs Brasil 24 de junio 16:00 horas Miami

Carlo Ancelotti como DT de Brasil l AP

MÁXIMA FIGURA DE BRASIL

Para muchos, esta generación de Brasil no se caracteriza por ser de las más brillantes de su historia, sin embargo, es innegable que le Verdeamarela tiene a una de las figuras más importantes del futbol mundial entre sus filas: Vinícius Jr.

'Vini' ya no es ningún inexperto en Mundiales, pues el extremo del Real Madrid hizo su debut en la máxima justa del futbol durante Qatar 2022; pero este será su primer Mundial como el máximo referente de su país, una responsabilidad importante en su carrera.

NÚMEROS DE BRASIL EN COPAS DEL MUNDO

Brasil no es cualquier selección, el equipo se consolida en la parte alta de los máximos ganadores de la Copa del Mundo. Fue en 1958, en la final del Mundial cuando el equipo de Sudamérica logró su primera estrella, esto tras derrotar a Suecia 5-2 con actuaciones inolvidables de Pelé y Vavá.

Edvaldo Izidio Neto 'Vavá' (segundo de izquierda a derecha) con Moacyr Santos, José Alves Zague y otros jugadores de América / MEXSPORT

La segunda llegó casi de manera inmediata, pues cuatro años después, en la edición celebrada en Chile, Brasil se impuso en la final a su similar de Checoslovaquia 3-1, una vez más con Vavá como protagonista en el marcador. La tercera y quizá más recordada es la de la lejana edición de México 1970, cuando Pelé se coronó como el ‘Rey del futbol’ en la cancha del mítico Estadio Azteca.

La penúltima estrella llegó en 1994, desde Pasadena California, en una final que terminó con Brasil como campeón, luego de vencer desde la tanda de penaltis a Italia, convirtiéndose en la primera final que llega a su conclusión desde esta instancia. Finalmente en 2002, con Ronaldinho, Robinho, Kaká, Ronaldo y más leyendas de brasil, el combinado sudamericano derrotó 2-0 a Alemania desde el Estadio internacional de Yokohama, Japón.

Estadística Cifra Partidos jugados 114 Partidos ganados 76 Partidos empatados 19 Partidos perdidos 19 Goles a favor 237 Goles en contra 108 Títulos 5 Mejor participación Campeón (1958, 1962, 1970,1994 y 2002)

Pelé, en el Estadio Azteca, tras la Gran Final de México 70 | AP

CONVOCADOS POR BRASIL

La lista Final de Brasil para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA del pasado mes de marzo y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.