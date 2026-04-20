Ronaldinho lanza emotivo mensaje a México tras Juego de Leyendas en el Estadio Banorte

Brasil y México dejaron buenas sensaciones tras el Juego de Leyendas en el Estadio Banorte en donde el Tri se impuso con un 3-2 que dejó a Oribe Peralta con un par de goles y un Ronaldinho nuevamente ovacionado por la afición mexicana en la cancha.

La ovación recibida por parte de los aficionados fue respondida por ‘Dinho’ quien agradeció y resaltó el acogimiento no solo en este partido sino en el momento en que piso territorio mexicano, en la época en que jugó para los Gallos del Querétaro y derrochó talento.

Ronaldinho con Rafa Márquez l X:10Ronaldinho

¿Qué dijo?

“Desde guri meu sonho sempre foi vestir a camisa da seleção e ser campeão. Hoy tener la felicidad de defender nuevamente la camisa de Brasil es un orgullo muy grande…”, inició expresando en un texto el exjugador con una imagen de su persona en el Estadio Banorte.

Partido de leyendas entre México y Brasil | IMAGO7

Ronaldinho, exjugador de grandes equipo europeos incluyendo al FC Barcelona, mostró su agradecimiento con especial cariño: “Quiero agradecer de corazón todo el cariño que recibí en México, país que me abrazó tan bien en los años que estuve por allá!!!!”

“Gracias a todos estos amigos y compañeros de la pelota que ayudaron a hacer la fiesta aún más linda… ¡Fue genial! Nos vemos en la próxima, galera”, finalizó el exfutbolista con par de emojis, una de la bandera de Brasil y la segunda de una manita.

Kaká l IMAGO7

¿Cómo fue el Juego de leyendas?

La Selección Brasileña se adelantó en el marcador. Al 16’ Adriano, definió con calidad en conjunto a Ronaldinho, quien filtró el esférico y venció a Oswaldo Sánchez. Minutos después al 18’ el Matador Hernández, no se quedó atrás y anotó por parte de México, en una jugada con Jared Borgetti bajó el balón para Carlos Salcido y asistió para adelantarse.

Al minuto 34 Kaká anotó un golazo desbordando dentro del área he hizo retumbar el Coloso de Santa Úrsula y antes del descanso, al minuto 42 Oribe Peralta marcaría al igual que en aquella Final de Juegos Olímpicos de 2012 y al minutos después sellaría su doblete.