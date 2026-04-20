Violencia en gradas del Estadio Banorte: Partido de leyendas entre México y Brasil registra conato de bronca

Lo que estaba destinado a ser una celebración nostálgica en el Estadio Banorte se vio empañado por un nuevo episodio de agresiones que encendió las alarmas de seguridad. Durante el esperado encuentro de leyendas entre las selecciones de México y Brasil, la violencia se hizo presente en un sector de la tribuna, rompiendo la armonía de un evento que buscaba homenajear la historia del balompié mundial.

Partido de leyendas entre México y Brasil | IMAGO7

A pesar del ambiente festivo que rodeaba el enfrentamiento entre astros del pasado, la tensión estalló de forma inesperada entre los mismos aficionados locales. En un momento donde la atención debía centrarse en el talento sobre la cancha, los reflectores se desviaron hacia un lamentable intercambio de insultos que rápidamente escaló a la agresión física frente a cientos de familias.

LA BRONCA EN LAS GRADAS

Según las imágenes captadas y difundidas por TVC Deportes, se puede observar claramente cómo dos personas inician un intercambio de golpes en un sector específico de la grada. El incidente llamó la atención debido a que ocurrió en una de las zonas de mayor costo del inmueble, donde usualmente se espera un ambiente de mayor control y tranquilidad.

En las imágenes se aprecia que la bronca se mantuvo focalizada exclusivamente entre dos individuos, quienes perdieron el control ante la mirada atónita de los presentes. La situación generó una atmósfera de nerviosismo momentáneo en los asientos contiguos, ya que el resto de los asistentes temía que la disputa pudiera extenderse a otros sectores.

LAMENTABLE 😡



La violencia se hizo presente en el Estadio Azteca debido a que todos querían la playera de un futbolista de Brasil 🫠#Futbol #brasil #violencia #TVCDeportes #seleccionbrasileña pic.twitter.com/t65bN1jgeM — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 20, 2026

La intervención inmediata fue clave para que el altercado no se transformara en una bronca mayor como ha sucedido en otros escenarios del futbol mexicano. Fueron los mismos acompañantes de los involucrados, junto con otros aficionados cercanos, quienes actuaron de forma rápida para separar a los agresores y tratar de calmar los ánimos antes de que interviniera el cuerpo de seguridad.

NO PASÓ A MAYORES

Afortunadamente, tras el breve estallido de violencia, la situación no pasó a mayores y se reportó que el pleito quedó limitado a ese par de sujetos. Una vez que los ánimos se enfriaron, la atención regresó a las acciones en el terreno de juego, permitiendo que el resto de la jornada transcurriera sin más sobresaltos para la mayoría de los fanáticos.

El comportamiento del resto de los presentes en el Estadio Azteca fue reportado como ejemplar, manteniéndose a la altura del partidos, pues hay que recordar que estos eventos sirven como prueba para lo que se viene en exactamente 52 días, la inauguración de la Copa del Mundo 2026.