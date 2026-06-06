Cuando se apagan las luces

Hay un momento que poca gente ve en la lucha libre. No es cuando suena la música, ni cuando se levanta la mano de quien gana, ni cuando el público grita tan fuerte que parece que el techo se mueve. Es un momento más silencioso. Pasa antes de salir, cuando una está detrás de la cortina, respirando profundo, ajustándose las botas y recordando por qué decidió caminar hacia el ring una vez más.

Ahí no hay cámaras suficientes para explicar lo que se siente. Ahí están los nervios, la adrenalina, las dudas y también la memoria. Una recuerda los golpes que la formaron, las personas que creyeron en una, las arenas pequeñas, los viajes largos, las veces que el cuerpo dijo "ya no" y el corazón respondió "todavía sí".

La lucha libre tiene magia porque mezcla todo eso. Tiene espectáculo, drama, máscaras, pintura, rivalidades y luces. Pero también tiene una verdad muy fuerte: arriba del ring nadie puede esconderse para siempre.

Por eso, cuando pienso en lo que está pasando con Thekla, no lo veo solamente como una rivalidad más. Sería fácil quedarnos en lo obvio: quién atacó primero, quién dijo qué, quién necesita responder, quién está buscando el campeonato. Todo eso existe y forma parte de la historia. Pero para mí hay algo más profundo. Hay formas de competir que dicen mucho de una persona. Hay quien llega con trabajo, paciencia y respeto. Hay quien entiende que ganar no solo significa quedarse con una victoria, sino sostenerla con la frente en alto. Y también hay quien necesita ruido, caos o compañía para sentirse fuerte. Hay quien quiere imponer miedo antes de demostrar grandeza.

Yo no juzgo a nadie por querer ganar. Sería hipócrita. Yo también quiero ganar. Entreno para ganar. Me levanto para ganar. Me subo al ring con esa hambre. Pero con los años he aprendido que la victoria no pesa igual cuando se consigue de cualquier manera.

En México aprendí que el respeto se gana con pruebas. Nadie te lo regala. Nadie te lo presta. Nadie te lo reconoce solo porque haces ruido. Tienes que ganarlo una noche a la vez, una caída a la vez, una cicatriz a la vez. En AEW he confirmado esa misma lección. Cambia el idioma, cambia el escenario, cambia el público, pero el ring siempre termina preguntando lo mismo: ¿qué estás dispuesta a demostrar cuando ya no hay atajos?

Eso es lo que veo en esta historia. No se trata solamente de Thekla. Se trata de la manera en la que se quiere ganar. Se trata de si esta división va a construirse desde el miedo o desde el mérito. Se trata de si vamos a aplaudir el caos solo porque parece poderoso, o si vamos a tener el valor de decir que la verdadera fuerza no necesita esconderse detrás de nadie.

En la vida diaria pasa igual. Todos hemos estado frente a personas que buscan avanzar empujando a los demás, confundiendo carácter con intimidación o seguridad con soberbia. También hemos visto cómo a veces el ruido gana espacio más rápido que el trabajo silencioso. Pero tarde o temprano, la vida también pone a cada quien frente a su propio ring. Y cuando eso pasa, no importa cuánto hayas gritado. Importa cómo te sostienes.

Yo no puedo controlar lo que otros hagan. No puedo controlar si alguien decide atacarme, provocarme o intentar frenar mi camino. Lo que sí puedo controlar es mi respuesta. Y mi respuesta no nace del miedo. Nace de la disciplina, de mi historia y de la responsabilidad que siento cada vez que represento a una mujer, a una mexicana, a una luchadora y a todas las personas que siguen creyendo que se puede competir sin perder los valores.

Si Thekla quiere dominar, tendrá que demostrarlo de frente. Si quiere ser grande, tendrá que sostenerlo sin trucos. Si quiere que el mundo la respete, tendrá que entender que el respeto no se arranca con intimidación, se gana con pruebas.

Yo no estoy aquí solo para pelear contra una rival. Estoy aquí para defender una forma de hacer las cosas. Porque cuando se apagan las luces, cuando se termina la música y cuando ya no queda nadie alrededor, lo único que acompaña a una luchadora es su verdad.