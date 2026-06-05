El Reporte Ponce: México ya va 'de pechito' en este Mundial

Al fin se prendió la fiesta mundialista. Las ventajas de jugar en casa ya se notan, en especial la altura. Serbia terminó aniquilado. En el Estadio Azteca se sumarán la contaminación y el monstruo verde, que esta vez será ‘fifi’ y no se comportará como tradicionalmente, pues será más crítica si no hay resultados pronto en la inauguración ante Sudáfrica.

Pero viendo lo que logró el Vasco anoche con su mejor once de inicio, salvo Reyes por Jorge y quizás Mora por Brian, porque queda claro que Lira hoy es más que Edson, México derrotará a Sudáfrica y navegará en su grupo “de a pechito”, como advirtió Aguirre. ¿Qué no?

EL FERGUSON DE PUMAS RENUNCIÓ POR TELÉFONO

No se renuncia por teléfono, menos un entrenador de categoría, pero así lo hizo Efraín. Que se iba, ya lo sabíamos, en estas líneas te adelanté antes de la Final que no seguía ni con el título, pero el propio Juárez me recriminó en los micrófonos de RÉCORD: “Pues sabes tú más que yo”. Y sí, pero que no joda. “Quiero ser el Ferguson de Pumas”… ¿Y luego?

Estaba enojado porque la directiva de Universidad no se había acercado a renovarlo, cuando había tiempo, especialmente porque estaba una Final de por medio. Le prendió que Sancho quisiera meterle un auxiliar y que no le dieran vía libre para los refuerzos, como pasaba con Mejía Barón y Saracho. Y eso tampoco justifica renunciar por teléfono. Menos ‘El Ferguson de Pumas’.

¿Y POR QUÉ ALMADA? EL CAMBIO DEL AMÉRICA

Salió Jardine a aclarar la sarta de incongruencias que varios periodistas y tuiteros se aventaron con su salida antes de la conferencia de prensa, explicó que pidió salir, respaldó a Baños en el proyecto y aseguró que volverá. Qué categoría.

Ahora, muchos americanistas se preguntan: ¿Y por qué Almada? Hubo muchos perfiles en el escritorio de Ferrán Reverter que bajaron al de Baños, desde el Pelado Almeyda, que les ganaron, hasta Diego Alonso, y otros como El Muñeco Gallardo, demasiado caro, a Rafa Márquez, que los bateó por seguir en Selección. Hasta que dieron con El Guille.

El perfil de Almada es poco común en el exitosísimo proyecto actual del América, pero me queda clara una cosa: apuestan por la consolidación de juveniles en primer equipo, porque no habrá grandes contrataciones, pues no hay un presupuesto boyante en el Nido. Por eso, prefieren darle un sueldo muy alto (de tres millones de dólares al año) al profe uruguayo, que ya salió campeón de Liga MX y Concacaf con esa fórmula en Pachuca. Veamos.

CORREA A RIVER, OTRO SUEÑO DEL AGUANTE