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Futbol

Aguirre tiene estudiada a Sudáfrica y asegura que cualquier pieza encaja en el Tri

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:59 - 04 junio 2026
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El entrenador de México ya tiene la vista puesta en la inauguración de la Copa del Mundo

A una semana del debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, Javier Aguirre dejó claro que el cuerpo técnico tiene perfectamente analizado a Sudáfrica, primer rival del Tricolor en la justa mundialista, y aseguró que el conjunto africano difícilmente podrá sorprenderlos.

“El rival está muy estudiado y difícilmente nos va a sorprender. No lo tenemos resuelto, pero sí analizado. Necesito ver cómo están mis jugadores, no me quita el sueño, no es algo que me preocupe. Estaría tranquilo si inicia Santi, Quiñones o Mora, porque todos los que tengo me ofrecen cosas parecidas y otras diferentes. Va a ser muy fácil decidir el 11, cualquier pieza encaja”, explicó.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Aguirre destacó que una de las principales fortalezas del equipo es la profundidad de plantilla, ya que considera que los 26 convocados atraviesan un momento similar tanto en lo futbolístico como en lo físico y emocional.

“Reafirmo que somos un grupo humano sólido. Johan es el único central zurdo, pero ahí puede jugar Romo, Chávez, Israel o Montes, que ha jugado ahí. El ‘Piojo’ es el único zurdo, pero están Orbelín y el ‘Chino’. Tenemos un gran equipo que tiene 26 jugadores de un nivel muy parecido. Edson, Chávez, todos estamos en un tono parecido física y anímicamente”, comentó.

Jugadores de la Selección Mexicana enfrentando a Serbia | MEXSPORT
Jugadores de la Selección Mexicana enfrentando a Serbia | MEXSPORT

El seleccionador insistió en que no existen titulares asegurados de cara al debut mundialista y que el rendimiento de los próximos días será determinante para elegir a los once que arrancarán frente a Sudáfrica.

“Dudas no tengo. Dejé a Jorge hasta el final. Puedes ver las alineaciones y no puedes decir quién es seguro. No me atrevería a decir tres que inicien. Vamos a ver cómo están y cómo llegan. Los 15 del banquillo estarían con muchas emociones”, aseguró.

Javier Aguirre en conferencia de prensa previo al amistoso ante Serbia | IMAGO7
Javier Aguirre en conferencia de prensa previo al amistoso ante Serbia | IMAGO7

Con el análisis del rival prácticamente concluido y una plantilla que le brinda múltiples alternativas, Aguirre afina los últimos detalles para el estreno mundialista, convencido de que México cuenta con las herramientas necesarias para comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.

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