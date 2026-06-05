Raúl Jiménez hace historia y alcanza a Borgetti en el top de goleadores de la Selección Mexicana

Raúl Alonso Jiménez sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la Selección Mexicana.

El delantero marcó en la victoria de México sobre Serbia y llegó a 46 goles con la camiseta nacional, cifra con la que igualó a Jared Borgetti en el cuarto lugar de los máximos anotadores del Tricolor.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7

El histórico tanto cayó al minuto 57 en el Estadio Nemesio Diez. La jugada nació tras un disparo de Julián Quiñones que rebotó en el arco serbio, dejando el balón servido para que Jiménez apareciera dentro del área y lo enviara al fondo de las redes.

Con esta anotación, el atacante de 35 años continúa acercándose a la cima de los goleadores históricos de México.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7

Su siguiente gran objetivo es alcanzar los 52 tantos de Javier 'Chicharito' Hernández, máximo romperredes en la historia de la Selección Nacional.

El delantero atraviesa un buen presente y cuenta con la total confianza de Javier Aguirre, quien lo ha respaldado como uno de los líderes del equipo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A solo unos días del debut mundialista frente a Sudáfrica, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, Raúl levanta la mano para ser el hombre de referencia en el ataque mexicano.