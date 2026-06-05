¡Con un '11' de lujo! Javier Aguirre pone a lo mejor ante Serbia

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está por terminar y Javier Aguirre ya tiene definidos a los hombres que saltarán al terreno de juego para enfrentar a Serbia en el último partido de preparación antes del debut mundialista.

En la portería aparecerá Tala Rangel, quien tendrá la responsabilidad de custodiar el arco tricolor. La línea defensiva estará conformada por Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, César Montes y Johan Vásquez.

Álvaro Fidalgo calentando en el Nemesio Diez | MEXSPORT

En el mediocampo, Erik Lira será el encargado de recuperar y dar equilibrio, acompañado por Álvaro Fidalgo, quien buscará aportar claridad en la generación de juego. Más adelantado aparecerá Brian Gutiérrez, una de las grandes apuestas de Aguirre para darle dinamismo y creatividad al ataque mexicano.

Al frente, la Selección Mexicana contará con toda su artillería pesada. Roberto Alvarado y Julián Quiñones acompañarán a Raúl Jiménez, quien apunta a ser el referente ofensivo del Tricolor rumbo al Mundial.

Raúl Jiménez es titular ante Serbia | MEXSPORT

Con este once, Aguirre manda un mensaje claro: quiere llegar al debut mundialista con ritmo, confianza y una base definida. Serbia será la última parada antes de que México inicie el camino más importante de los últimos cuatro años frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Alineación de México vs Serbia