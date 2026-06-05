Alexis Vega y Jesús Gallardo reciben sus medallas de campeones de Concacaf antes del México vs Serbia

Previo al partido amistoso entre la Selección Mexicana y Serbia, los futbolistas Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron reconocidos por Toluca con las medallas que los acreditan como campeones de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que participaron durante gran parte de la campaña pese a no haber estado presentes en las instancias decisivas.

La ceremonia se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Díez, escenario donde el conjunto escarlata conquistó recientemente el título continental. Tanto Vega como Gallardo recibieron el reconocimiento por su aporte a lo largo del certamen, aunque no pudieron disputar la Semifinal de Vuelta ni la Final debido a su incorporación anticipada a la concentración de la Selección Mexicana.

Los dos jugadores fueron convocados por Javier Aguirre como parte de la preparación del combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo de 2026, por lo que abandonaron la disciplina de los Diablos Rojos antes de la conclusión del torneo internacional de clubes.

Con el uniforme del Tricolor, el delantero y el lateral participaron en el acto organizado por la institución mexiquense, donde además de las medallas recibieron diversos obsequios conmemorativos por la obtención del campeonato

Suinaga, Sinha y San Román entregaron medallas de Concacaf a Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

Toluca conquistó la Concacaf Champions Cup sin sus seleccionados

El equipo dirigido por Antonio Mohamed afrontó la fase definitiva de la Concacaf Champions Cup sin varios de sus elementos convocados a la Selección Mexicana. A pesar de esas ausencias, Toluca logró superar la final frente a Tigres y quedarse con el trofeo continental.

Con la obtención del campeonato, el conjunto escarlata sumó un nuevo logro internacional a su historia reciente. Aunque Alexis Vega y Jesús Gallardo no estuvieron disponibles para la final, su participación durante las rondas previas fue parte del recorrido que permitió al club llegar a la instancia definitiva y levantar el título

Gallardo y Vega recibieron su reconocimiento previo al partido ante Serbia | MEXSPORT

México disputó su último ensayo antes del Mundial 2026

Además del reconocimiento a los jugadores del Toluca, la actividad en el Estadio Nemesio Díez estuvo marcada por el partido amistoso entre México y Serbia, considerado el último encuentro de preparación del conjunto nacional antes de su debut en la Copa del Mundo de 2026.