Embajador de Irán agradece a México por su hospitalidad en el Mundial 2026: "Lo consideramos un amigo"

En un emotivo mensaje de gratitud, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, reconoció públicamente que el respaldo del gobierno y el pueblo mexicano ha sido el factor definitivo para que la selección de su país pueda competir en la Copa del Mundo 2026.

Ante las trabas impuestas por Estados Unidos, México tendió la mano a la escuadra asiática al abrirle las puertas de Tijuana como su sede de concentración.

Abolfazl Pasandideh junto al Senador Gerardo Fernández Noroña l Instagram: @gfnoronaoficial

El diplomático no escatimó en elogios para calificar la hospitalidad mexicana, afirmando que el país se convirtió en el salvavidas de su delegación de futbol en un momento crítico.

"Si Irán no hubiera contado con el apoyo de México en el caso del alojamiento del Mundial, pudiéramos no participar en este Mundial. Por todo ello, ahora consideramos a México como un amigo de los días difíciles, y siempre agradecemos este apoyo", externó conmovido el embajador.

Tijuana, el refugio que México brindó a Irán

Pasandideh reveló que el deseo original de Irán era jugar sus partidos oficiales en territorio mexicano, situación que no se concretó por el sorteo del torneo. Sin embargo, la disposición de México para albergar al equipo en la frontera norte terminó por resolver su logística de cara a la justa.

La selección iraní utilizará a Tijuana como su búnker oficial durante el torneo, un gesto que el embajador calificó como "agradable" y sumamente generoso. El diplomático compartió que viajó personalmente a la ciudad fronteriza para evaluar las condiciones en las que se hospedarán sus compatriotas.

"Observé todos los equipamientos y preparativos que van a dar hospedaje a nuestra selección ahí en Tijuana, y creo que nuestra selección no va a tener ningún problema ahí con su campo de entrenamiento", aseguró, destacando las facilidades otorgadas por las autoridades locales.

Abolfazl Pasandideh junto al Senador Gerardo Fernández Noroña l Instagram: @gfnoronaoficial

El rechazo de Estados Unidos

A poco más de una semana del silbazo inicial, el embajador denunció que el gobierno estadounidense, coanfitrión del torneo, aún no emite las visas para que los futbolistas puedan ingresar a su territorio, donde tienen programados sus tres partidos de fase de grupos ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Pasandideh lamentó que la administración estadounidense esté incumpliendo los lineamientos de la FIFA, los cuales obligan al país organizador a facilitar la entrada de todas las selecciones clasificadas.