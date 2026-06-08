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Futbol Internacional

Estadios y sedes mundialistas: Levi´s Stadium (Santa Clara, California)

Estadio Levi's de Santa Clara, listo para el Mundial 2026. l X
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 01:05 - 08 junio 2026
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La casa de los 49ers de la NFL albergará un nuevo evento internacional

El Levi's Stadium es uno de los recintos deportivos más modernos e innovadores de Estados Unidos. Ubicado en Santa Clara, California, abrió sus puertas en 2014 y rápidamente se convirtió en un referente de la arquitectura deportiva por su diseño sustentable, tecnología de vanguardia y experiencia para los aficionados.

Desde su inauguración, el estadio ha sido la casa de los San Francisco 49ers, una de las franquicias más emblemáticas de la NFL

Con una historia llena de éxitos y cinco títulos de Super Bowl, los 49ers encontraron en este inmueble un hogar acorde con su tradición y relevancia dentro del deporte profesional estadounidense.

Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers | AP

Además de albergar encuentros de futbol americano, el Levi's Stadium ha recibido eventos de talla internacional, incluidos conciertos, partidos de futbol y el Super Bowl. Su versatilidad y capacidad para más de 68 mil espectadores lo han consolidado como uno de los escenarios deportivos más importantes de Norteamérica.

La relevancia del inmueble crecerá aún más en 2026, cuando forme parte de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. El estadio recibirá partidos del torneo más importante del futbol mundial, atrayendo a miles de aficionados de distintos países.

Ficha técnica Levi's Stadium

  • Nombre oficial original: Levi's Stadium

  • Nombre comercial actual: Levi's Stadium

  • Nombre para el Mundial 2026: Levi's Stadium (aunque FIFA podría referirse a él como "San Francisco Bay Area Stadium" por políticas de patrocinio)

  • Ubicación: 4900 Marie P. DeBartolo Way, Santa Clara, California, Estados Unidos

  • Inauguración: 17 de julio de 2014

  • Arquitectos: HNTB y Manica Architecture

  • Ingenieros estructurales: Magnusson Klemencic Associates

  • Capacidad original: Aproximadamente 68,500 espectadores

  • Capacidad actual: 68,500 espectadores (ampliable a más de 75,000 para eventos especiales)

  • Costo original de construcción: Aproximadamente 1,300 millones de dólares estadounidenses

  • Inicio de construcción: 19 de abril de 2012

  • Superficie: Césped natural

  • Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros (configuración para fútbol asociación)

  • Propietario: San Francisco 49ers Enterprises

  • Apodo: The Field of Jeans (apodo popular entre aficionados)

  • Equipos que juegan o han jugado ahí: San Francisco 49ers; sede temporal de diversos partidos internacionales de fútbol

  • Eventos destacados: Super Bowl 50, Super Bowl LX; College Football Playoff National Championship 2019; partidos de la Copa América 2024; sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Récord histórico: Fue sede del Super Bowl 50 y LX, convirtiéndose en uno de los estadios más modernos y sustentables de Estados Unidos.

Festejos en el Levi's Stadium | AP

San Francisco

La historia de San Francisco comenzó mucho antes de la llegada de los europeos, cuando la región estaba habitada por pueblos indígenas, principalmente los ohlone. 

Tras la independencia de México en 1821, San Francisco pasó a formar parte del territorio mexicano bajo el nombre de Yerba Buena. 

Sin embargo, después de la guerra entre México y Estados Unidos, la ciudad fue cedida a este último en 1848 mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Ese mismo año comenzó la Fiebre del Oro de California, uno de los acontecimientos más importantes de la historia estadounidense. Miles de personas llegaron en busca de fortuna, provocando un crecimiento explosivo de la población y convirtiendo a San Francisco en el principal centro comercial y financiero de la costa oeste de Estados Unidos.

Actualmente es reconocida por su diversidad, sus emblemáticos paisajes urbanos y su papel fundamental en el desarrollo tecnológico de la región de Silicon Valley.

El Levi's Stadium, sede del Super Bowl LX | AP

  • Fundación: 29 de junio de 1776 (establecimiento del Presidio de San Francisco por España); incorporada como ciudad el 15 de abril de 1850

  • Nombre oficial: San Francisco

  • País: Estados Unidos de América

  • Superficie: 121 km²

  • Altitud promedio: 16 metros sobre el nivel del mar

  • Habitantes: Aproximadamente 815 mil habitantes; más de 7.7 millones en el área metropolitana de la Bahía de San Francisco

  • PIB per cápita: Aproximadamente 140,000 dólares anuales; entre los más altos de Estados Unidos

  • Idioma predominante: Inglés

  • Moneda: Dólar estadounidense (USD)

  • Distritos o barrios principales: Más de 30 barrios reconocidos, entre ellos Financial District, Chinatown, Mission District, SoMa y Nob Hill

  • Gentilicio: San Franciscano | Franciscano (San Franciscan en inglés)

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