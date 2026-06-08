Estadios y sedes mundialistas: Levi´s Stadium (Santa Clara, California)

El Levi's Stadium es uno de los recintos deportivos más modernos e innovadores de Estados Unidos. Ubicado en Santa Clara, California, abrió sus puertas en 2014 y rápidamente se convirtió en un referente de la arquitectura deportiva por su diseño sustentable, tecnología de vanguardia y experiencia para los aficionados.

Desde su inauguración, el estadio ha sido la casa de los San Francisco 49ers, una de las franquicias más emblemáticas de la NFL.

Con una historia llena de éxitos y cinco títulos de Super Bowl, los 49ers encontraron en este inmueble un hogar acorde con su tradición y relevancia dentro del deporte profesional estadounidense.

Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers | AP

Además de albergar encuentros de futbol americano, el Levi's Stadium ha recibido eventos de talla internacional, incluidos conciertos, partidos de futbol y el Super Bowl. Su versatilidad y capacidad para más de 68 mil espectadores lo han consolidado como uno de los escenarios deportivos más importantes de Norteamérica.

La relevancia del inmueble crecerá aún más en 2026, cuando forme parte de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. El estadio recibirá partidos del torneo más importante del futbol mundial, atrayendo a miles de aficionados de distintos países.

Ficha técnica Levi's Stadium

Nombre oficial original: Levi's Stadium

Nombre comercial actual: Levi's Stadium

Nombre para el Mundial 2026: Levi's Stadium (aunque FIFA podría referirse a él como "San Francisco Bay Area Stadium" por políticas de patrocinio)

Ubicación: 4900 Marie P. DeBartolo Way, Santa Clara, California, Estados Unidos

Inauguración: 17 de julio de 2014

Arquitectos: HNTB y Manica Architecture

Ingenieros estructurales: Magnusson Klemencic Associates

Capacidad original: Aproximadamente 68,500 espectadores

Capacidad actual: 68,500 espectadores (ampliable a más de 75,000 para eventos especiales)

Costo original de construcción: Aproximadamente 1,300 millones de dólares estadounidenses

Inicio de construcción: 19 de abril de 2012

Superficie: Césped natural

Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros (configuración para fútbol asociación)

Propietario: San Francisco 49ers Enterprises

Apodo: The Field of Jeans (apodo popular entre aficionados)

Equipos que juegan o han jugado ahí: San Francisco 49ers; sede temporal de diversos partidos internacionales de fútbol

Eventos destacados: Super Bowl 50, Super Bowl LX; College Football Playoff National Championship 2019; partidos de la Copa América 2024; sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Récord histórico: Fue sede del Super Bowl 50 y LX, convirtiéndose en uno de los estadios más modernos y sustentables de Estados Unidos.

Festejos en el Levi's Stadium | AP

San Francisco

La historia de San Francisco comenzó mucho antes de la llegada de los europeos, cuando la región estaba habitada por pueblos indígenas, principalmente los ohlone.

Tras la independencia de México en 1821, San Francisco pasó a formar parte del territorio mexicano bajo el nombre de Yerba Buena.

Sin embargo, después de la guerra entre México y Estados Unidos, la ciudad fue cedida a este último en 1848 mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Ese mismo año comenzó la Fiebre del Oro de California, uno de los acontecimientos más importantes de la historia estadounidense. Miles de personas llegaron en busca de fortuna, provocando un crecimiento explosivo de la población y convirtiendo a San Francisco en el principal centro comercial y financiero de la costa oeste de Estados Unidos.

Actualmente es reconocida por su diversidad, sus emblemáticos paisajes urbanos y su papel fundamental en el desarrollo tecnológico de la región de Silicon Valley.

El Levi's Stadium, sede del Super Bowl LX | AP