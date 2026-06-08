Estadios y sedes mundialistas: Levi´s Stadium (Santa Clara, California)
El Levi's Stadium es uno de los recintos deportivos más modernos e innovadores de Estados Unidos. Ubicado en Santa Clara, California, abrió sus puertas en 2014 y rápidamente se convirtió en un referente de la arquitectura deportiva por su diseño sustentable, tecnología de vanguardia y experiencia para los aficionados.
Desde su inauguración, el estadio ha sido la casa de los San Francisco 49ers, una de las franquicias más emblemáticas de la NFL.
Con una historia llena de éxitos y cinco títulos de Super Bowl, los 49ers encontraron en este inmueble un hogar acorde con su tradición y relevancia dentro del deporte profesional estadounidense.
Además de albergar encuentros de futbol americano, el Levi's Stadium ha recibido eventos de talla internacional, incluidos conciertos, partidos de futbol y el Super Bowl. Su versatilidad y capacidad para más de 68 mil espectadores lo han consolidado como uno de los escenarios deportivos más importantes de Norteamérica.
La relevancia del inmueble crecerá aún más en 2026, cuando forme parte de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. El estadio recibirá partidos del torneo más importante del futbol mundial, atrayendo a miles de aficionados de distintos países.
Ficha técnica Levi's Stadium
Nombre oficial original: Levi's Stadium
Nombre comercial actual: Levi's Stadium
Nombre para el Mundial 2026: Levi's Stadium (aunque FIFA podría referirse a él como "San Francisco Bay Area Stadium" por políticas de patrocinio)
Ubicación: 4900 Marie P. DeBartolo Way, Santa Clara, California, Estados Unidos
Inauguración: 17 de julio de 2014
Arquitectos: HNTB y Manica Architecture
Ingenieros estructurales: Magnusson Klemencic Associates
Capacidad original: Aproximadamente 68,500 espectadores
Capacidad actual: 68,500 espectadores (ampliable a más de 75,000 para eventos especiales)
Costo original de construcción: Aproximadamente 1,300 millones de dólares estadounidenses
Inicio de construcción: 19 de abril de 2012
Superficie: Césped natural
Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros (configuración para fútbol asociación)
Propietario: San Francisco 49ers Enterprises
Apodo: The Field of Jeans (apodo popular entre aficionados)
Equipos que juegan o han jugado ahí: San Francisco 49ers; sede temporal de diversos partidos internacionales de fútbol
Eventos destacados: Super Bowl 50, Super Bowl LX; College Football Playoff National Championship 2019; partidos de la Copa América 2024; sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Récord histórico: Fue sede del Super Bowl 50 y LX, convirtiéndose en uno de los estadios más modernos y sustentables de Estados Unidos.
San Francisco
La historia de San Francisco comenzó mucho antes de la llegada de los europeos, cuando la región estaba habitada por pueblos indígenas, principalmente los ohlone.
Tras la independencia de México en 1821, San Francisco pasó a formar parte del territorio mexicano bajo el nombre de Yerba Buena.
Sin embargo, después de la guerra entre México y Estados Unidos, la ciudad fue cedida a este último en 1848 mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
Ese mismo año comenzó la Fiebre del Oro de California, uno de los acontecimientos más importantes de la historia estadounidense. Miles de personas llegaron en busca de fortuna, provocando un crecimiento explosivo de la población y convirtiendo a San Francisco en el principal centro comercial y financiero de la costa oeste de Estados Unidos.
Actualmente es reconocida por su diversidad, sus emblemáticos paisajes urbanos y su papel fundamental en el desarrollo tecnológico de la región de Silicon Valley.
Fundación: 29 de junio de 1776 (establecimiento del Presidio de San Francisco por España); incorporada como ciudad el 15 de abril de 1850
Nombre oficial: San Francisco
País: Estados Unidos de América
Superficie: 121 km²
Altitud promedio: 16 metros sobre el nivel del mar
Habitantes: Aproximadamente 815 mil habitantes; más de 7.7 millones en el área metropolitana de la Bahía de San Francisco
PIB per cápita: Aproximadamente 140,000 dólares anuales; entre los más altos de Estados Unidos
Idioma predominante: Inglés
Moneda: Dólar estadounidense (USD)
Distritos o barrios principales: Más de 30 barrios reconocidos, entre ellos Financial District, Chinatown, Mission District, SoMa y Nob Hill
Gentilicio: San Franciscano | Franciscano (San Franciscan en inglés)