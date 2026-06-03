¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

Una semana falta para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y México se prepara para hacer historia. Con el partido inaugural entre la Selección de México y la de Sudáfrica, el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) se convertirá en el primer inmueble en todo el mundo en recibir tres juegos inaugurales de un mundial varonil mayor de la FIFA.

El partido se disputará el próximo jueves 11 de junio y aunque será un momento histórico, también se espera una jornada un poco caótica. En sus últimas pruebas antes del Mundial 2026, el inmueble en Santa Úrsula todavía registró dificultades para agilizar el acceso a los aficionados. Además, ante la inconformidad de ciertos sectores de la población y la amenaza de marchas, protestas y plantones, las personas que pretendan asistir al juego entre el Tri y los Bafana Bafana deberán organizar bien sus tiempos.

Espectáculo de medio tiempo en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT

¿A qué hora es la inauguración de la Copa del Mundo 2026?

Según lo estipulado hasta el momento, está previsto que la apertura de las puertas del Estadio Ciudad de México sea a las 9:00 horas (tiempo del centro de México), es decir, cuatro horas antes del inicio del partido inaugural. Hasta ahora no se ha aclarado el último horario para ingresar al inmueble, aunque la recomendación a los aficionados es llegar a más tardar a las 11:00 horas.

Entre 11:30 y 12:00 horas está programada la Ceremonia de inauguración, con la participación de artistas como Los Ángeles Azules, J Balvin, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla. Se tiene previsto que partir de las 12:10 horas salgan a calentar los jugadores de ambas selecciones y finalmente se dé el silbatazo inicial del partido entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas.

Tanto para el partido inaugural como para los siguientes juegos que se celebrarán en Ciudad de México, calles como Av. Santa Úrsula, Av. del Imán, Circuito Azteca, Calzada de Tlalpan y Acoxpa estarán cerradas. Quienes residan en dicha zona deberán tramitar un Tarjetón Digital para poder circular por las vialidades sin problemas; de igual forma, solo podrán acceder quienes cuenten con boleto digital para los partidos.

Vista aérea en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT

Amenazas de marchas, protestas y bloqueos en la inauguración del Mundial

Otro aspecto que llama la atención a una semana de que inicie el magno torneo de la FIFA es la delicada situación social que atraviesa México. Entre sindicatos y un clima de violencia constante, varias organizaciones y colectivos ya adelantaron que aprovecharán la inauguración del Mundial 2026 para poner el foco internacional sobre respectivas causas.

Entre los grupos destacados se encuentran los colectivos de familiares de desaparecidos, quienes desde la reinauguración del coloso de Santa Úrsula han colocado fichas de búsqueda en los alrededores del inmueble para darle visibilidad a la crisis humanitaria que se vive en México. Hace unas semanas, convocaron a una "protesta pacífica" para el jueves 11 de junio a partir de las 8:00 horas.

En ese mismo contexto, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) convocó a una protesta nacional, por lo que, a menos de que se llegue a un acuerdo, pueden darse bloqueos a lo largo de la siguiente semana previo al inicio del mundial. Por último está el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyas protestas esta semana provocaron la cancelación de una capacitación de voluntarios en el Fan Fest del Zócalo.

De igual forma, en la marcha realizada en Paseo de la Reforma, los maestros derribaron y pintaron esculturas de jugadores colocadas con motivo del Mundial 2026 y lanzaron la amenaza de que si no hay un acuerdo "la pelota no rodará". Hasta el momento no se ha anunciado una marcha o protesta en específico para el 11 de junio, pero el riesgo está latente a una semana del inicio del torneo.