¿Y los goles, apa’? Escasez de goles mundialistas en la convocatoria de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ya definió a los 26 futbolistas que los representarán en la Copa del Mundo; el equipo dirigido por Javier Aguirre debutará el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica y posteriormente enfrentará a Corea del Sur y República Checa en la fase de grupos.

La convocatoria es una mezcla entre experiencia y juventud, debido a que, de los 26 seleccionados, 12 ya disputaron al menos una Copa del Mundo, entre ellos Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Alexis Vega, Luis Romo y Orbelín Pineda. Por otro lado, 14 jugadores vivirán su primera experiencia mundialista, como Santiago Giménez, Armando González, Guillermo Martínez y Gilberto Mora, quien con apenas 17 años será el futbolista más joven de todo el torneo.

Solo un gol mundialista entre los 26 convocados

De los 26 convocados por Javier Aguirre, solamente Luis Chávez sabe lo que es marcar en una Copa del Mundo. El mediocampista anotó en Qatar 2022, luego de un tiro libre frente a Arabia Saudita, encuentro que terminó con victoria mexicana por 2-1.

Luis Chávez anotando gol en la victoria de México ante Honduras en la Nations League 2023 | IMAGO7

Fuera de Chávez, ningún otro integrante de la actual convocatoria logró romper las redes en una justa mundialista. Esto abre la puerta para que futbolistas como Raúl Jiménez, Santiago Giménez o Armando González puedan estrenarse en la Copa del Mundo.

El caso de Raúl Jiménez resulta particularmente llamativo, debido a que, a pesar de ser el tercer máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana, el delantero nunca ha conseguido marcar en una Copa del Mundo. Situación similar viven Orbelín Pineda, Edson Álvarez y Alexis Vega, quienes acumulan goles con el combinado nacional, pero aún tienen pendiente estrenarse en un mundial.

Raúl Jiménez en juego ante Portugal en el Estadio Banorte | ESPECIAL

Los goleadores históricos de México en Mundiales

Cuando se habla de goleadores mexicanos en Mundiales, los referentes siguen siendo Javier Hernández y Luis Hernández. Ambos comparten la cima con cuatro anotaciones. El “Chicharito” alcanzó esa cifra a lo largo de tres Copas del Mundo, mientras que el “Matador” logró sus cuatro tantos en apenas dos ediciones.

Detrás de ellos aparecen Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez con tres goles cada uno; Blanco lo logró en tres Copas del Mundo, mientras que Márquez en cinco torneos.