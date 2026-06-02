¿Cuál es el once más valioso que podría presentar México en el Mundial 2026?

El combinado tricolor ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo. Entre jugadores consolidados y jóvenes que vivirán su primera experiencia mundialista, el equipo dirigido por Javier Aguirre reúne una de las plantillas más valiosas de los últimos años.

¿Qué cantidades se manejan?

De acuerdo con los valores de Transfermarkt, los convocados del Tricolor alcanzan un valor conjunto cercano a los 431 millones de dólares. La zona defensiva es la más cotizada de la convocatoria, con seis futbolistas que acumulan alrededor de 123 millones de dólares en valor.

La delantera ocupa el segundo lugar con poco más de 93 millones de dólares. En este sector destacan nombres como Santiago Giménez, valuado en 18 millones de dólares, y Armando González, cuyo valor ronda los 15 millones. Por su parte, la portería es la posición con menor valor, alcanzando aproximadamente 15 millones de dólares entre sus integrantes.

Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El futbolista más valioso de la convocatoria es Santiago Giménez, actual delantero del Milan, mientras que Guillermo Ochoa aparece como el jugador con menor valor de mercado al estar tasado en 250 mil dólares.

El 11 más caro que podría presentar México

Tomando como referencia las cifras actuales de mercado, el once más caro que podría presentar México en la Copa del Mundo estaría encabezado por Raúl Rangel en la portería, con un valor cercano a los 6.5 millones de dólares.

'Tala' Rangel en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7

La línea defensiva estaría conformada por Edson Álvarez, tasado en 15 millones; Johan Vásquez y Erick Lira, ambos con un valor de 12 millones; además de César Montes, cuyo costo ronda los 7.5 millones de dólares.

En el mediocampo aparecerían tres de los futbolistas con mayor proyección del futbol mexicano: Obed Vargas, valuado en ocho millones; Álvaro Fidalgo, con 10 millones; y Gilberto Mora, quien también alcanza los 10 millones de dólares pese a su juventud.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT