NFL

¡Perreando! Así puso el ritmo, en las gradas, Bad Bunny durante el Half Time del Super Bowl LX

Bad Bunny hizo historia al encabezar el medio tiempo del Super Bowl 60 como solista latino./ AFP
Ramiro Pérez Vásquez 19:57 - 08 febrero 2026
El puertorriqueño puso a mover a más de uno en el Levi's Stadium

Finalmente, Bad Bunny hizo vibrar el Levi’s Stadium de Santa Clara son su presencia en el Half Time del Super Bowl LX, el reguetonero puso a bailar a más de un aficionado en las gradas quienes se deleitaron con una entrada acompañada de ‘Tití me preguntó’.

En las gradas la cámara de Récord pudo detectar a seguidores destacando el ‘perreo’ dentro de las gradas al ritmo de los hits más emblemáticos del ‘Conejo Malo’ que cerró con el exitazo de ‘Debí Tirar Más Fotos’.

¿Bad Bunny hizo historia? 

Pese a las críticas que se generaron desde el anuncio de su presencia en el show de medio tiempo, el puertoriqueño aguantó firme y terminó por dejar grandes mensajes ante la situación que viven diversos países de Latinoamérica refrendando con la aparición de las banderas de diversos países unidos en un escenario dentro de Estados Unidos.

El show de Bad Bunny terminó en medio de una algarabía por parte de los presentes / AP

Varias figuras del mundo del entretenimiento y la música se unieron para respaldar a Benito y celebrar que el español esté presente a nivel mundial. Desde Alejandro Sanz hasta Eugenio Derbez y Ricky Martin, los mensajes fueron contundentes: ¡el talento latino no se discute!.

El artista puertorriqueño sumó su segunda aparición en el escenario más grande de la NFL en lo que va del siglo XXI, recordando que fue invitado durante la presentación de Shakira y Jennifer López en el SB LIV de 2020.

Entre gorras, sudaderas, camisetas y más, es como se ha mostrado la gran diversidad de artículos; sin embargo, los precios se han elevado hasta los 2,000 dólares, es decir, 34,000 pesos mexicanos, siendo un costo más que elevado, aunque muchos de los usuarios sí formaron parte de estas compras tan altas.

La puesta en escena incluyó referencias culturales latinas y una boda simbólica durante el show./ AFP

¿Superó el récord de audiencia?

La actuación del puertorriqueño llegó en un momento de enorme popularidad global, tras haber sido el artista más escuchado en plataformas como Spotify y ganar el Grammy al Álbum del Año con “Debí Tirar Más Fotos”, un logro sin precedentes para un álbum en español

Según cifras históricas, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020, encabezado por Shakira y Jennifer López, fue visto por hasta 103 millones de personas en Estados Unidos, convirtiéndose en el show latino más seguido hasta ahora..

El show de Bad Bunny terminó en medio de una algarabía por parte de los presentes / AP
