¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

Este domingo, durante el show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, el artista puertorriqueño tuvo varios invitados que representaron a la cultura latinoamericana.

Uno de esos invitados fue el pugilista mexicano Emiliano Vargas, quien apareció durante la presentación de 'Titi me preguntó' junto a Xander Zayas.

El puertorriqueño mandó un poderoso mensaje ante las políticas raciales de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, por lo que sus invitados fueron, en su mayoria, latinos.