Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

Emiliano Vargas se presentó en el medio tiempo con Bad Bunny | CAPTURA
Marcos Olvera García 21:12 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El pugilista mexicano apareció durante el medio tiempo del Super Bowl junto al puertorriqueño Xander Zayas

Este domingo, durante el show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, el artista puertorriqueño tuvo varios invitados que representaron a la cultura latinoamericana.

Uno de esos invitados fue el pugilista mexicano Emiliano Vargas, quien apareció durante la presentación de 'Titi me preguntó' junto a Xander Zayas.

El puertorriqueño mandó un poderoso mensaje ante las políticas raciales de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, por lo que sus invitados fueron, en su mayoria, latinos.

Bad Bunny terminó su participación en el medio tiempo del Super Bowl mandando un mensaje que decía "Algo más poderoso que el odio es el amor"

Últimos videos
Lo Último
21:40 ¡CAMPEONES! Seattle Seahawks domina a los Patriots y se coronan en el Super Bowl LX
21:38 “Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
21:27 John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
21:12 ¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
21:04 Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
20:57 ¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?
20:56 Super Bowl LX: víctimas de Jeffrey Epstein relanzan anuncio para presionar al gobierno de Estados Unidos
20:56 Debieron tirar más memes del show de Bad Bunny en el Super Bowl
20:41 Casita de Bad Bunny y artistas invitados marcan el medio tiempo del Super Bowl 60
20:28 Liga MX: ¿Cuáles son los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
¡CAMPEONES! Seattle Seahawks domina a los Patriots y se coronan en el Super Bowl LX
“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
Contra
08/02/2026
“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
NFL
08/02/2026
John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
NFL
08/02/2026
¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
Contra
08/02/2026
Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?
Futbol
08/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?