América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes

Las Águilas del América continúan en su camino de volver a ser protagonistas en el mercado de fichajes, primero con Raphael Veiga de Palmeiras y ahora todo parece indicar que harán lo propio con Gabriel Fuentes, jugador colombiano del Fluminense.

Gabriel Fuentes en partido del Mundial de Clubes con Fluminense I MEXSPORT

Zaga defensiva al 99%

Con información de César Luis Merlo, Gabriel Fuentes y el conjunto de Coapa están en un nivel avanzado en las negociaciones, tal y como sucedió con Veiga este sería a préstamo de un año con opción a compra.

Gabriel Fuentes en partido vs Al-Hilal I MEXSPORT

Horas antes de que saliera la información de las negociaciones, Emilio Azcarraga Jaen, dueño del América, aseguró que el club aún veía la posibilidad de cerrar un fichaje más y ahora todo parece indicar que será el colombiano quien llene esa última plaza de extranjero.

En caso de concretarse, América sumaría su último fichaje a solo dos días del cierre oficial del mercado de fichajes de invierno, cumpliendo con las bajas del defensor Igor Lichnovsky y de Rodrigo ‘Bufalo’ Aguirre.

Gabriel Fuentes en la eliminación de Fluminense en el Mundial de Clubes I MEXSPORT

¿Quién es Gabriel Fuentes?

Gabriel Fuentes es un futbolista colombiano de 28 años, su desempeño principal es lateral derecho, aunque también figuró como carrilero en algunos momentos tácticos de su carrera con Fluminense.

Con el equipo brasileño, Fuentes ha disputado 34 partidos, colaborando con cinco asistencias. El lateral derecho debutó en Júnior de Barranquilla, tuvo un breve paso en el viejo continente y volvió a Colombia. Gracias a su buena segunda etapa con el club que lo vio crecer el Fluminense se hizo de sus servicios en 2024.

En caso de concretarse, el colombiano Fuentes llegará al nido para complementar la banda izquierda, por lo que su competencia directa sería Cristian Borja, futbolista con el que comparte la nacionalidad.