Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes

Gabriel Fuentes con Fluminense en el Mundial de Clubes I MEXSPORT
Aldo Martínez 12:04 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista colombiano está en negociaciones avanzadas con el club azulcrema

Las Águilas del América continúan en su camino de volver a ser protagonistas en el mercado de fichajes, primero con Raphael Veiga de Palmeiras y ahora todo parece indicar que harán lo propio con Gabriel Fuentes, jugador colombiano del Fluminense.

Gabriel Fuentes en partido del Mundial de Clubes con Fluminense I MEXSPORT

Zaga defensiva al 99%

Con información de César Luis Merlo, Gabriel Fuentes y el conjunto de Coapa están en un nivel avanzado en las negociaciones, tal y como sucedió con Veiga este sería a préstamo de un año con opción a compra.

Gabriel Fuentes en partido vs Al-Hilal I MEXSPORT

Horas antes de que saliera la información de las negociaciones, Emilio Azcarraga Jaen, dueño del América, aseguró que el club aún veía la posibilidad de cerrar un fichaje más y ahora todo parece indicar que será el colombiano quien llene esa última plaza de extranjero.

En caso de concretarse, América sumaría su último fichaje a solo dos días del cierre oficial del mercado de fichajes de invierno, cumpliendo con las bajas del defensor Igor Lichnovsky y de Rodrigo ‘Bufalo’ Aguirre.

Gabriel Fuentes en la eliminación de Fluminense en el Mundial de Clubes I MEXSPORT

¿Quién es Gabriel Fuentes?

Gabriel Fuentes es un futbolista colombiano de 28 años, su desempeño principal es lateral derecho, aunque también figuró como carrilero en algunos momentos tácticos de su carrera con Fluminense. 

Con el equipo brasileño, Fuentes ha disputado 34 partidos, colaborando con cinco asistencias. El lateral derecho debutó en Júnior de Barranquilla, tuvo un breve paso en el viejo continente y volvió a Colombia. Gracias a su buena segunda etapa con el club que lo vio crecer el Fluminense se hizo de sus servicios en 2024.

En caso de concretarse, el colombiano Fuentes llegará al nido para complementar la banda izquierda, por lo que su competencia directa sería Cristian Borja, futbolista con el que comparte la nacionalidad.

Gabriel Fuentes con Fluminense de Brasil I MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
14:37 Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl
14:11 ¿El mejor pagado? Filtran posible salario de Checo Pérez y los demás pilotos de Fórmula 1
14:08 ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
14:05 Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido
14:01 Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
13:55 Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
13:36 AZ Alkmaar de Mateo Chávez deja escapar la victoria ante Ajax
13:25 AEK Atenas vuelve a golear en la Superliga de Grecia con Orbelín Pineda de titular
13:20 INEGI revela que beber alcohol en calles es la principal conducta antisocial en México
13:00 Con penal de Erling Haaland, Manchester City remontó ante Liverpool en la Premier League
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl
Contra
08/02/2026
Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl
Checo Pérez durante la pretemporada de Cadillac en Barcelona | X: @SChecoPerez
Fórmula 1
08/02/2026
¿El mejor pagado? Filtran posible salario de Checo Pérez y los demás pilotos de Fórmula 1
¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
Empelotados
08/02/2026
¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido
Futbol
08/02/2026
Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido
Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
Futbol Internacional
08/02/2026
Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
Contra
08/02/2026
Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX