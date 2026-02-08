Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Con penal de Erling Haaland, Manchester City remontó ante Liverpool en la Premier League

Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:00 - 08 febrero 2026
El delantero noruego se reencontró con el gol en la liga, en un partido que quedó marcado por la polémica arbitral

Un polémico penal en los minutos finales y un cuarto de hora en la compensación mancharon la remontada de Manchester City sobre Liverpool en el cierre de la Jornada 25 de la Premier League. Erling Haaland fue quien hizo el tanto de la victoria y con ello se reencontró con el gol en liga.

Desde el empate a un gol ante Brighton en la Jornada 21, el pasado 7 de enero de 2026, el delantero noruego no marcaba en liga, con tres partidos al hilo sin anotar. Su racha llegó a su fin este domingo en la visita a Anfield por la vía del penal, una vez superados los 90 minutos del partido.

En un servicio largo, Matheus Nunes ingresó al área y tras un primer bote prolongó el esférico con un punterazo, por lo que Allison Becker no pudo evitar el contacto con el portugués, que se dejó caer en el área. El silbante sancionó la pena máxima, además que amonestó al portero de los Reds.

Haaland en el cobro del penal contra Liverpool en Anfield | AP
Haaland, que al minuto de partido se había perdido una oportunidad clave, no perdonó en esa segunda ocasión y al 92' puso el 1-2 para firmar la remontada que llegó en un lapso de menos de diez minutos. Al 84', Bernardo Silva empató el partido, en el cual Liverpool tomó la ventaja al 73' por medio de Dominik Szoboszlai, quien se fue expulsado al final del juego.

Bernardo Silva festeja tras su gol del empate ante Liverpool en Anfield | AP
Polémico final en Anfield entre Liverpool y City

El futbolista húngaro dejó a los locales con un hombre menos al minuto 13 de compensación. Sin embargo, su expulsión no fue la única mancha en la labor de Craig Pawson, quien desde el primer tiempo fue criticado por una supuesta falta que no se sancionó como penal a favor del City.

Dominik Szoboszlai festeja su anotación contra Manchester City en Anfield | AP
Para el segundo tiempo, la decisión de compensar siete minutos abonó más a la polémica, así como la pena máxima sancionada por falta sobre Nunes. Por si fuera poco, por el tiempo perdido en el penal decidió extender hasta los 15 minutos la compensación, en la cual le quitó el tercer gol a los Citizens.

En una pelota parada, Allison subió a rematar, pero sin éxito. En el rebote, Rayan Cherki disparó desde medio campo a la portería que quedó desprotegida. Aunque el disparo del francoargelino se coló al fondo de la red, como Haaland y Szoboszlai se jalonearon mutuamente, el central marcó ambas faltas y expulsó al húngaro, pero anuló el gol 1-3 por la acción del noruego.

A pesar de ello, los tres puntos quedaron en manos del equipo de Pep Guardiola, que se mantiene con una desventaja de seis unidades con Arsenal en la lucha por el liderato. Mientras que los de Arne Slot ahora están a cuatro de Chelsea, que por ahora está en el quinto puesto y tiene el boleto para Europa League.

¿Qué viene para Liverpool y Manchester City?

Después de este encuentro, los Reds visitarán a Sunderland en la Premier League el próximo miércoles 11 de febrero a las 14;15 horas (tiempo del centro de México). Mientras que el City regresará a casa, donde recibirá a Fulham de Raúl Jiménez el mismo miércoles a las 13:30 horas.

