Futbol

Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido

Jugador de Sampaio Correa sufre colapso I CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez 14:05 - 08 febrero 2026
Alexandre Souza se desvaneció en el campo mientras trotaba durante los primeros minutos del juego

El futbol brasileño vivió momentos de gran angustia durante la Jornada 6 de la Serie A de Brasil. El encuentro entre Flamengo y Sampaio Correa fue interrumpido a los ocho minutos del primer tiempo después de que el centrocampista Alexandre Souza se desplomara en el campo a causa de una convulsión.

El incidente, que generó una inmediata reacción de jugadores y cuerpos médicos, ocurrió mientras Souza corría sin el balón. El futbolista fue atendido de urgencia sobre el césped y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital Quinta D’Or, en la zona norte de Río de Janeiro.

Alexandre Souza sufre colapso en partido de Serie A I CAPTURA DE PANTALLA

Según informó la oficina de prensa de Sampaio Correa, el jugador recuperó la consciencia antes de abandonar el estadio, pero sufrió un segundo episodio convulsivo ya en el centro médico. La situación provocó escenas de gran nerviosismo tanto en el campo como en las gradas.

La transmisión televisiva captó la desesperación del momento. "La atención tiene que ser rapidísima. Prioridad total. La ambulancia tiene que pasar, y tiene que pasar volando", relataban los comentaristas mientras los jugadores de ambos equipos pedían asistencia a gritos y rodeaban a su compañero para protegerlo.

En un gesto de solidaridad, futbolistas de Flamengo y Sampaio Correa abanicaron a Souza y se unieron en una oración colectiva. El público del Maracaná, en un respetuoso silencio, despidió al jugador con una ovación mientras era retirado en camilla.

Jugadores de Sampaio Correa I CAPTURA DE PANTALLA

Parte médico y mensaje del jugador

Horas más tarde, el club Sampaio Correa emitió un comunicado para tranquilizar a los aficionados. Las primeras pruebas médicas descartaron lesiones cardíacas o neurológicas. No obstante, Souza permanecerá ingresado al menos 24 horas en observación, a la espera de los resultados de una resonancia magnética.

El propio futbolista utilizó sus redes sociales para llevar calma. "Buenas noches, paso a informar que el susto mayor ya pasó y a agradecer por los mensajes y oraciones", escribió en una historia de Instagram. Junto a una foto que mostraba la unión de los jugadores, añadió: "Dios actúa de formas que a veces no entendemos. Tengo la certeza de que volveré. Gracias".

Una historia de superación

Este episodio reavivó la preocupación por la salud de Alexandre Souza, cuya carrera está marcada por la resiliencia. En enero de 2024, el mediocampista sufrió un grave accidente de motocicleta que casi lo deja tetrapléjico. Tras un largo proceso de recuperación, logró regresar al fútbol profesional un año después.

Durante la transmisión, los narradores recordaron su difícil historia: "El jugador que está caído es Alexandre... casi quedó tetrapléjico. Tuvo un año muy difícil y no sabemos si esto tiene que ver con secuelas de ese accidente". Desde su regreso, su caso ha sido descrito como un "milagro viviente".

En lo deportivo, el partido se reanudó y finalizó con una victoria de Flamengo por 7-1, resultado que le aseguró la clasificación a los cuartos de final del torneo. Sampaio Correa, por su parte, terminó último en su grupo y deberá disputar la liguilla por el descenso.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

