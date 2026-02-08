AZ Alkmaar de Mateo Chávez deja escapar la victoria ante Ajax

En un encuentro cargado de drama, intervenciones del VAR y un final de infarto, el AZ Alkmaar y el Ajax repartieron puntos tras igualar 1-1 en la jornada de la Eredivisie. Lo que parecía una victoria trabajada para los locales en el AFAS Stadion se desvaneció en el tiempo de descuento gracias a la fe del conjunto de Ámsterdam, que nunca bajó los brazos a pesar de verse superado en varios tramos del segundo tiempo.

La primera mitad comenzó con un ritmo intenso pero poca efectividad frente al arco. El Ajax intentó golpear primero mediante las incursiones de Rayane Bounida y Mika Godts, quienes gozaron de ocasiones claras que no lograron concretar. El AZ se mantuvo ordenado y sólido en defensa, aunque sufrió un contratiempo importante al minuto 43 con la lesión de Seiya Maikuma, lo que obligó al cuerpo técnico a mover el banquillo e ingresar a Mateo Chávez antes del descanso.

Mateo Chávez con AZ Alkmaar | Grosby Group

La segunda parte inició con una agresividad renovada por parte de los locales, quienes encontraron su recompensa rápidamente. Al minuto 52, tras un remate potente de Mateo Chávez que fue rechazado con dificultades por el guardameta, Wouter Goes aprovechó el rebote dentro del área pequeña para mandar el balón al fondo de la red. Este tanto puso el 1-0 en el marcador y desató la euforia de la afición local, que veía cómo su equipo tomaba el control del trámite.

MATEO CHÁVEZ ENTRA DE CAMBIO

En este contexto, la figura de Mateo Chávez emergió como el factor determinante para el funcionamiento del AZ Alkmaar. Tras ingresar de emergencia, el lateral transformó la banda izquierda en una auténtica avenida de peligro, siendo la llave que abrió la defensa rival. Chávez no solo generó la jugada del gol, sino que también mostró una visión de juego envidiable al asistir a Troy Parrott en una oportunidad clara que rozó el poste. Su despliegue físico equilibró la defensa y aportó una profundidad constante que el Ajax sufrió para neutralizar.

El Alkmaar estuvo a punto de sentenciar el encuentro en el minuto 73, cuando Troy Parrott anotó lo que parecía el segundo tanto tras un pase de Peer Koopmeiners. Sin embargo, la intervención del VAR cambió el destino del partido al detectar un fuera de juego previo de Ibrahim Sadiq, anulando la anotación. Este fallo arbitral mantuvo al Ajax con vida y le permitió volcarse al ataque en los minutos finales, buscando desesperadamente rescatar al menos una unidad de su visita a Alkmaar.

Disparo de Mateo Chávez| Grosby Group

EMPATE DRAMÁTICO