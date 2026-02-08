¿El mejor pagado? Filtran posible salario de Checo Pérez y los demás pilotos de Fórmula 1

Un mes exactamente falta para el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Los cambios en el reglamento técnico y el debut de Cadillac como undécimo equipo de la parrilla son dos de las principales novedades que tendrá la categoría, la cual tendrá el regreso de dos importantes pilotos como son Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

El mexicano y el finlandés conformarán la primera alineación en la historia de la escudería estadounidense, y recientemente se filtró cuánto ganarán en su regreso a la competencia. El medio Racing News 365 publicó esta semana el salario de todos los pilotos que estarán este año en la categoría, con Max Verstappen como el mejor pagado.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1?

Según la mencionada publicación, el mexicano ni siquiera supera los dos dígitos con su contrato actual, de vigencia hasta 2027 y un salario de ocho millones de dólares. Esto coloca a Checo en el sitio 12 de los mejor pagados, por delante de Bottas quien -según el medio mencionado- ganará cinco millones, también con un contrato hasta 2027.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el shakedown de Barcelona, como pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1

Verstappen aparece como el mejor pagado con 70 millones de dólares, por delante de los 60 millones que recibe Lewis Hamilton. En el caso del neerlandés, su contrato con Red Bull tiene duración hasta 2028, mientras que el británico tiene vínculo con Ferrari hasta 2026, con la oportunidad de extenderlo una vez que finalice la actual campaña.

Charles Leclerc y George Russell con salario de 34 millones, y Lando Norris con 30 millones completan el Top 5 de los mejor pagados. El monegasco, al igual que Max, tiene contrato hasta 2028 por ahora, mientras que el piloto de Mercedes tendrá que negociar la extensión del suyo a lo largo de este 2026. El piloto de McLaren tiene vínculo hasta 2027, con posibilidad de extenderlo.

En el extremo opuesto, Franco Colapinto y Arvid Lindblad son los de menor salario, entre 500 mil y un millón de dólares, ambos con un contrato de un año -por ahora- con Alpine y Racing Bulls, respectivamente. Mientras que Liam Lawson, compañero del único debutante de la parrilla, y Oliver Bearman con Haas tendrán un salario de un millón.

Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | X: @Cadillac_F1

PILOTO SALARIO (EN MDD) CONTRATO Max Verstappen 70 2028 Lewis Hamilton 60 2026* Charles Leclerc 34 2028 George Russell 34 2026* Lando Norris 30 2027 Fernando Alonso 20 2026* Carlos Sainz 13 2027* Óscar Piastri 13 2028* Pierre Gasly 12 2028 Alex Albon 12 2027 Lance Stroll 12 Abierto Checo Pérez 8 2027 Nico Hülkenberg 7 2027 Esteban Ocon 7 2027 Isack Hadjar 5 2027* Valtteri Bottas 5 2027 Gabriel Bortoleto 2 2027 Andrea Kimi Antonelli 2 202* Oliver Bearman 1 2027 Liam Lawson 1 2027 Franco Colapinto 0.5-1 2026 Arvid Lindblad 0.5-1 2026

*Opción para prolongar el contrato

Cadillac, protagonista en el Super Bowl LX

Algo que ha generado altas expectativas en torno a la escudería estadounidense es cómo será su decoración para su debut en la Fórmula 1. Hasta ahora, Cadillac ha utilizado un auto negro con plateado y los uniformes de los pilotos son negro con blanco, pero se desconoce si estos tonos se mantendrán en el monoplaza.

Las dudas finalmente serán resultas este domingo 8 de febrero, pues la escudería aprovechará el marco del Super Bowl LX para presentar su auto. Por ahora solo se sabe que será en un anuncio al medio tiempo del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, pero se desconoce si los pilotos o algún directivo de la escudería estará presente en el Levi's Stadium.