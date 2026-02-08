Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿El mejor pagado? Filtran posible salario de Checo Pérez y los demás pilotos de Fórmula 1

Checo Pérez durante la pretemporada de Cadillac en Barcelona | X: @SChecoPerez
Checo Pérez durante la pretemporada de Cadillac en Barcelona | X: @SChecoPerez
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:11 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano regresará a la parrilla este año como parte de la alineación de Cadillac, equipo debutante en la categoría

Un mes exactamente falta para el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Los cambios en el reglamento técnico y el debut de Cadillac como undécimo equipo de la parrilla son dos de las principales novedades que tendrá la categoría, la cual tendrá el regreso de dos importantes pilotos como son Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

El mexicano y el finlandés conformarán la primera alineación en la historia de la escudería estadounidense, y recientemente se filtró cuánto ganarán en su regreso a la competencia. El medio Racing News 365 publicó esta semana el salario de todos los pilotos que estarán este año en la categoría, con Max Verstappen como el mejor pagado.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1?

Según la mencionada publicación, el mexicano ni siquiera supera los dos dígitos con su contrato actual, de vigencia hasta 2027 y un salario de ocho millones de dólares. Esto coloca a Checo en el sitio 12 de los mejor pagados, por delante de Bottas quien -según el medio mencionado- ganará cinco millones, también con un contrato hasta 2027.

Checo Pérez y Valtteri Bottas comenzaron con las pruebas con Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas en el shakedown de Barcelona, como pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1

Verstappen aparece como el mejor pagado con 70 millones de dólares, por delante de los 60 millones que recibe Lewis Hamilton. En el caso del neerlandés, su contrato con Red Bull tiene duración hasta 2028, mientras que el británico tiene vínculo con Ferrari hasta 2026, con la oportunidad de extenderlo una vez que finalice la actual campaña.

Charles Leclerc y George Russell con salario de 34 millones, y Lando Norris con 30 millones completan el Top 5 de los mejor pagados. El monegasco, al igual que Max, tiene contrato hasta 2028 por ahora, mientras que el piloto de Mercedes tendrá que negociar la extensión del suyo a lo largo de este 2026. El piloto de McLaren tiene vínculo hasta 2027, con posibilidad de extenderlo.

En el extremo opuesto, Franco Colapinto y Arvid Lindblad son los de menor salario, entre 500 mil y un millón de dólares, ambos con un contrato de un año -por ahora- con Alpine y Racing Bulls, respectivamente. Mientras que Liam Lawson, compañero del único debutante de la parrilla, y Oliver Bearman con Haas tendrán un salario de un millón.

Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | X: @Cadillac_F1

PILOTO

SALARIO (EN MDD)

CONTRATO

Max Verstappen

70

2028

Lewis Hamilton

60

2026*

Charles Leclerc

34

2028

George Russell

34

2026*

Lando Norris

30

2027

Fernando Alonso

20

2026*

Carlos Sainz

13

2027*

Óscar Piastri

13

2028*

Pierre Gasly

12

2028

Alex Albon

12

2027

Lance Stroll

12

Abierto

Checo Pérez

8

2027

Nico Hülkenberg

7

2027

Esteban Ocon

7

2027

Isack Hadjar

5

2027*

Valtteri Bottas

5

2027

Gabriel Bortoleto

2

2027

Andrea Kimi Antonelli

2

202*

Oliver Bearman

1

2027

Liam Lawson

1

2027

Franco Colapinto

0.5-1

2026

Arvid Lindblad

0.5-1

2026

*Opción para prolongar el contrato

Cadillac, protagonista en el Super Bowl LX

Algo que ha generado altas expectativas en torno a la escudería estadounidense es cómo será su decoración para su debut en la Fórmula 1. Hasta ahora, Cadillac ha utilizado un auto negro con plateado y los uniformes de los pilotos son negro con blanco, pero se desconoce si estos tonos se mantendrán en el monoplaza.

Las dudas finalmente serán resultas este domingo 8 de febrero, pues la escudería aprovechará el marco del Super Bowl LX para presentar su auto. Por ahora solo se sabe que será en un anuncio al medio tiempo del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, pero se desconoce si los pilotos o algún directivo de la escudería estará presente en el Levi's Stadium.

Últimos videos
Lo Último
14:37 Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl
14:11 ¿El mejor pagado? Filtran posible salario de Checo Pérez y los demás pilotos de Fórmula 1
14:08 ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
14:05 Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido
14:01 Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
13:55 Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
13:36 AZ Alkmaar de Mateo Chávez deja escapar la victoria ante Ajax
13:25 AEK Atenas vuelve a golear en la Superliga de Grecia con Orbelín Pineda de titular
13:20 INEGI revela que beber alcohol en calles es la principal conducta antisocial en México
13:00 Con penal de Erling Haaland, Manchester City remontó ante Liverpool en la Premier League
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl
Contra
08/02/2026
Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl
Checo Pérez durante la pretemporada de Cadillac en Barcelona | X: @SChecoPerez
Fórmula 1
08/02/2026
¿El mejor pagado? Filtran posible salario de Checo Pérez y los demás pilotos de Fórmula 1
¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
Empelotados
08/02/2026
¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido
Futbol
08/02/2026
Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido
Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
Futbol Internacional
08/02/2026
Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
Contra
08/02/2026
Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX