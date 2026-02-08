Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Allan Saint-Maximin defiende a los aficionados mexicanos tras insultos

Saint-Maximin, nuevo jugador del Lens | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 14:54 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ahora futbolista habló tras su debut en la Ligue 1 con el Lens

Allan Saint-Maximin debutó con el pie derecho con el Lens dentro de la Ligue 1; sin embargo aún sigue la espinita clavada en la afición americanista tras ver poco del jugador francés como azulcrema después de haber arribado con grandes expectativas. 

La afición se desató en redes sociales; pese a todo el atacante dedicó palabras a la afición mexicana: “Me siento bien, me apoyaron enormemente. Creo que vieron un poco lo que pasó en México, aunque hay muchas cosas que no son verdad sobre los mexicanos.”

Saint-Maximin habló sobre la afición del Lens | X: @RCLens

“Creo que de siempre me apoyaron, mucho, y hoy estoy orgulloso de haber podido devolvérselos en el campo”, terminó´por expresar el habilidoso jugador tras el partido ante Rennes para los micrófonos de la Ligue 1.

Debut de ensueño 

Allan Saint-Maximin tuvo un regreso soñado a la Ligue 1, al marcar su primer gol con el Lens en la victoria frente al Rennes. El tanto del exjugador del América fue clave para asegurar los tres puntos para su equipo.

El delantero francés, que ya había jugado en la Copa de Francia contra el Troyes, disputó sus primeros minutos en la liga local. Ingresó al campo en el minuto 61 en sustitución de Wesley Said y no tardó en dejar su huella.

Saint-Maximin habló sobre la afición del Lens | X: @RCLens

Apenas 17 minutos después de su entrada, Saint-Maximin se hizo presente en el marcador. La jugada nació de un rápido contragolpe iniciado por el portero Robin Risser, cuyo despeje largo encontró al atacante. Tras controlar el balón, encaró a un defensor y después firmó el gol.

¿Cómo fue su fugaz paso en América? 

Tan solo 3 goles y 2 asistencias es el registro de Saint-Maximin en América. El francés dio destellos de calidad en los 16 partidos que jugó con la camiseta de las Águilas, pero esa 'bomba' que parecía haber llegado a Coapa, nunca explotó.

Saint-Maximin celebrando su primer gol con América | IMAGO7

Más allá de las razones extra cancha que precipitaron su salida en busca del bienestar familiar, el rendimiento deportivo quedó muy por debajo de las expectativas económicas y mediáticas que rodearon su fichaje.

Últimos videos
Lo Último
17:16 ¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
16:54 Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
16:44 Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
16:35 Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
16:35 Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
16:18 Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
16:06 Juventus rescata agónico empate ante Lazio
16:05 Sismo hoy 8 de febrero temblor de magnitud 5.7 se registra en Oaxaca
16:02 ¡Ahora resulta! FBI concluye que Jeffrey Epstein no tenía red de trata para hombres poderosos
15:59 MLB: Jugadores que apuntan al retiro esta temporada
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Contra
08/02/2026
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Futbol
08/02/2026
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Barcelona está atento al Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Contra
08/02/2026
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Futbol
08/02/2026
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
Futbol
08/02/2026
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente