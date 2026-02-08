Allan Saint-Maximin defiende a los aficionados mexicanos tras insultos

Allan Saint-Maximin debutó con el pie derecho con el Lens dentro de la Ligue 1; sin embargo aún sigue la espinita clavada en la afición americanista tras ver poco del jugador francés como azulcrema después de haber arribado con grandes expectativas.

La afición se desató en redes sociales; pese a todo el atacante dedicó palabras a la afición mexicana: “Me siento bien, me apoyaron enormemente. Creo que vieron un poco lo que pasó en México, aunque hay muchas cosas que no son verdad sobre los mexicanos.”

Saint-Maximin habló sobre la afición del Lens | X: @RCLens

“Creo que de siempre me apoyaron, mucho, y hoy estoy orgulloso de haber podido devolvérselos en el campo”, terminó´por expresar el habilidoso jugador tras el partido ante Rennes para los micrófonos de la Ligue 1.

Debut de ensueño

Allan Saint-Maximin tuvo un regreso soñado a la Ligue 1, al marcar su primer gol con el Lens en la victoria frente al Rennes. El tanto del exjugador del América fue clave para asegurar los tres puntos para su equipo.

El delantero francés, que ya había jugado en la Copa de Francia contra el Troyes, disputó sus primeros minutos en la liga local. Ingresó al campo en el minuto 61 en sustitución de Wesley Said y no tardó en dejar su huella.

Apenas 17 minutos después de su entrada, Saint-Maximin se hizo presente en el marcador. La jugada nació de un rápido contragolpe iniciado por el portero Robin Risser, cuyo despeje largo encontró al atacante. Tras controlar el balón, encaró a un defensor y después firmó el gol.

¿Cómo fue su fugaz paso en América?

Tan solo 3 goles y 2 asistencias es el registro de Saint-Maximin en América. El francés dio destellos de calidad en los 16 partidos que jugó con la camiseta de las Águilas, pero esa 'bomba' que parecía haber llegado a Coapa, nunca explotó.

Saint-Maximin celebrando su primer gol con América | IMAGO7