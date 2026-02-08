Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL

Llegó el día, los Seattle Seahawks y los New England Patriots se verán las caras en el Super Bowl LX y el mundo lo sabe. Hoy no sólo Estados Unidos estará atento al partido en el Levi's Stadium de Santa Clara, sino que también el resto del mundo incluyendo Barcelona.

El partido por el campeonato de la NFL es uno de los más eventos deportivos más importantes del mundo, al punto de que incluso el equipo de futbol, Barcelona, se unió al evento al vestir a sus jugadores al estilo del futbol americano.

El Levi's Stadium, sede del Super Bowl LX

Barcelona se une al Super Bowl

A tan sólo un par de horas para que se lleve a cabo el partido por el campeonato de la NFL, el equipo culé compartió una publicación en redes sociales demostrando que, estarán atentos a lo que suceda en el juego en California.

El equipo blaugrana compartió una fotografía en la que se ve a los jugadores Pedri y Raphinha con sus jerseys blaugranas, pero con el equipamiento para disputar un juego de NFL, es decir con hombreras y casco acompañado del la frase: "Let the show begin. #SuperBowlLX"

Barcelona se unió al Super Bowl | x @fcbarcelona

La NFL en España

La publicación del Barcelona demuestra el crecimiento internacional que ha tenido la NFL en los últimos años. La liga de futbol americano incluso llegó a tierras ibéricas el año pasado con un partido disputado en el Santiago Bernabéu de Madrid.

La NFL disputó su primer juego oficial la temporada pasada y este año volverá con un juego entre equipos que aún están por definirse. Además, de España, la NFL también se ha jugado en Inglaterra, Irlanda, Brasil, Alemania, México y este año llegara a Australia y Francia, países conocidos por su amor al futbol, uniendo el deporte en el mundo.

NFL en España I AP

