Otros Deportes

Ciudad de México inicia la fiesta del Super Bowl LX con la Fan Race 2026

La gente que participó en la Fan Race de la NFL espera tras la carrera en Paseo de la Reforma | DAVID TORRIJOS
David Torrijos Alcántara 11:03 - 08 febrero 2026
Miles de corredores se reunieron en Avenida Paseo de la Reforma para la carrera organizada por NFL

La fiesta del Super Bowl LX también se vive en México. Previo al juego entre New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium, la capital del país comenzó con la emoción de la gran cita, con la Fan Race MX 2026.

¿Cómo se vivió la previa del Super Bowl LX en Ciudad de México?

En Avenida Paseo de la Reforma, la Super Bowl LX Fan Race MX reunió a miles de corredores que pusieron a prueba sus capacidades con distancias de 2.5K, 5K y 10K. Desde las primeras horas del día, los participantes acudieron al lugar de las actividades, las cuales arrancaron a las 7:00 hrs.

Participantes de la Fan Race de NFL en Avenida Paseo de la Reforma | DAVID TORRIJOS
Además de vivir su pasión por el running, los aficionados aprovecharon para demostrar su amor por el futbol americano, al utilizar jerseys de sus equipos favoritos, además de caracterizarse de jugadores de NFL o como oficiales.

Esta carrera fue organizada por la NFL México, que también se prepara para más actividades de cara a los juegos que se disputarán en el país, luego de que recientemente se anunció su regreso después de algunos años de ausencia.

Las ganadoras de la rama femenil de la Fan Race 2026 de la NFL posan en el podio con sus reconocimientos | DAVID TORRIJOS
Super Bowl LX: la revancha en California

Mientras tanto, en Santa Clara, California todo está listo para que se celebre el Super Bowl LX, que enfrenta a Patriots y Seahawks, por segunda ocasión en un duelo para definir al Campeón de la NFL, pues en 2015 se enfrentaron. Los de Nueva Inglaterra se llevaron el triunfo comandados por Tom Brady.

Para este Super Bowl, el joven quarterback de Patriots, Drake Maye quiere entregar el trofeo Vince Lombardi, pero enfrente tiene a Seattle Seahawks que quiere vengarse de aquella derrota en 2015.

Los participantes de la Fan Race de la NFL esperan en Paseo de la Reforma | DAVID TORRIJOS
