México Rojo campeones de la Serie del Caribe 2026 con épica remontada ante México Verde

En una final que quedará grabada en la historia de la Serie del Caribe, los Charros de Jalisco se proclamaron campeones de la edición 2026 al vencer 12-11 a los Tomateros de Culiacán en un duelo definido en extra innings y cargado de dramatismo. El Estadio Panamericano fue testigo de una batalla inolvidable que se resolvió con doble wild pitch y que significó el fin de una sequía de diez años sin título para México.

El juego tuvo de todo: ofensivas explosivas, errores costosos, cambios de dominio y un cierre no apto para cardíacos. Con esta victoria, los Charros no solo cortaron la racha sin campeonatos tricolores en el Clásico Caribeño, sino que también se consolidaron como los máximos campeones mexicanos con tres coronas (dos en la LMP y una en Serie del Caribe).

Charros de Jalisco campeones de la Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT

Explosivo arranque y reacción sinaloense

Jalisco tomó el control desde temprano con jugosos rallys de tres, cuatro y dos carreras en las primeras cuatro entradas. Connor Hollis encabezó el ataque con tres anotaciones, mientras que Julián Ornelas y Michael Wielansky aportaron dos cada uno. Este último igualó a Cornelio García como el pelotero mexicano con más imparables en una Serie del Caribe (13), reafirmando su protagonismo en el torneo.

Bligh Madris también dejó su huella al conectar su tercer jonrón del certamen para colocar la pizarra 9-1. La última vez que un jugador mexicano había alcanzado esa cifra de cuadrangulares en el torneo fue Zelous Wheeler en 2014. Todo parecía encaminarse a una victoria cómoda para los tapatíos, pero la historia estaba lejos de escribirse.

Charros de Jalisco con el trofeo de la Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT

El giro llegó en la quinta entrada, cuando el centro del diamante se convirtió en un auténtico campo minado para los Charros. Alí Solís inició la rebelión, Allen Córdoba produjo dos para acercar a los guindas 9-4, y posteriormente Yadir Drake, Víctor Mendoza y Luis Verdugo ampliaron el castigo. Para el final del episodio, la pizarra marcaba 9-7 tras la carrera impulsada previamente por Carlos Sepúlveda.

El momento anímico cambió por completo. Aunque la ventaja aún era roja, el impulso se pintó de verde. Mientras el bullpen jalisciense sufría para contener la embestida, la defensa culichi mostró su mejor versión y mantuvo el duelo en suspenso.

Charros de Jalisco en la final de la Serie del Caribe I MEXSPORT

Extra innings y consagración histórica

La séptima entrada volvió a sacudir el encuentro. Víctor Mendoza se voló la barda para apretar el marcador, pero Julián Ornelas respondió con un doblete que mantuvo la distancia 10-8. Sin embargo, Tomateros no bajó los brazos y en la novena entrada otro jonrón de Mendoza, sumado a una producción de Alí Solís, forzó los extra innings ante el asombro de la afición.

Ya en la entrada adicional, el dramatismo alcanzó su punto máximo. Tras el pasaporte intencional a Calhoun que llenó las bases, Mateo Gil tomó un turno largo y paciente. Un primer wild pitch permitió que Julián Ornelas anotara el empate a 11, y posteriormente otro lanzamiento descontrolado en el turno de Madris desató la locura en el Panamericano con la carrera del triunfo.

Benjamin Gil conquistó así su primer título de Serie del Caribe en seis intentos, cobrando revancha de lo ocurrido un año atrás, cuando se quedó a una carrera del campeonato. Además, se trató apenas de la segunda final disputada entre dos equipos del país anfitrión; la anterior fue en 2008, cuando Tigres del Licey venció a Águilas Cibaeñas.

Con este resultado, México disputó su sexta final bajo el actual formato y sumó su cuarto campeonato en estas condiciones, dos de ellos en extra innings. Yaquis lo hizo en 2013 en un épico duelo de 18 entradas ante Leones del Escogido, mientras que Naranjeros y Venados se coronaron en 2014 y 2016, respectivamente. Esta vez, fueron los Charros de Jalisco quienes escribieron su nombre con letras doradas en la historia del Caribe.

México Verde vs México Rojo en la final de la Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT