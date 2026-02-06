Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

México presentó su roster para el WBC 2026

Novena de México durante el Clásico Mundial 2023 | x:@MexicoBeis
Aldo Martínez 09:09 - 06 febrero 2026
Benjamín Gill dio la lista de los 30 jugadores que representarán al país en el Mundial de beisbol

La espera terminó y los encargados de representar al país están listos. Tras especulaciones, sondeos y análisis, el coach de la Novena de México, Benjamín Gil, presentó de manera oficial la lista de convocados del país azteca en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Benjamín Gil con México | X

¿Cómo quedó la lista?

Con jugadores de la MLB y LMB el equipo nacional busca hacer historia una vez más en el campeonato internacional, teniendo en cuenta que la última vez, la Novena de México salió por la puerta grande tras caer ante Japón en las Semifinales.

En la lista destacan los nombres de jugadores como: Randy Arozarena, Jarren Duran, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz, todos con experiencia y presencia en las grandes ligas y que además pueden ser pioneros de un buen Mundial para México.

México en el Clásico Mundial de 2023 | X:@MexicoBeis

Pitchers

Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, José Urquidy, Andrés Muñoz, Samuel Natera, Gerardo Reyes, Taijuan Walker, Víctor Vodnik.

Infielders

Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Ramón Urías, Luis Urías.

Outfielders

Jarren Duran, Randy Arozarena, Alek Thomas, Julián Ornelas, Alejandro Osuna.

Catchers

Alejandro Kirk y Alexis Wilson.

Randy Arozarena durante el Clásico Mundial 2023 | x:@MexicoBeis

Élite tricolor

Una vez más, Gil presentó un grupo de jugadores llenos de experiencia y juventud, además de que el paso de cada uno de estos en las Grandes Ligas, Serie del Caribe, LMB y algunos con experiencia en el mundial pasado, hacen de México un equipo a vencer en el próximo torneo internacional.

La novena de México hará su debut el próximo 6 de marzo, cuando enfrente su primer partido de la Fase de Grupos ante Gran Bretaña. El resto del Grupo B está conformado por: Brasil, Estado Unidos e Italia

