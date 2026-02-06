México autoriza sobrevuelos militares de EU ¿Por qué motivo?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizó el ingreso, sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en territorio mexicano para llevar a cabo un rescate humanitario de emergencia, en una operación que levantó cejas por su oportunidad y contexto.

Según el comunicado oficial, se trató de una misión con fines “estrictamente humanitarios”, luego de que un miembro de la tripulación de un buque, situado a unas 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, necesitara atención médica urgente.

“La autorización se otorgó conforme a las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en Espacio Aéreo Mexicano y el Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras”, informó la Sedena.

Las aeronaves extranjeras llevaron a cabo un rescate humanitario en aguas mexicanas / Redes Sociales

¿Coincidencia o tensión en aumento?

El operativo incluyó dos aeronaves Hércules cisterna, utilizadas para reabastecimiento aéreo, y dos helicópteros HH-60W, especializados en misiones de rescate.

La autorización se produce en un momento delicado, justo cuando las relaciones bilaterales en materia de seguridad están bajo la lupa. En semanas recientes, la FAA (Administración Federal de Aviación) de EU lanzó alertas a pilotos sobre interferencias y actividad militar en el Golfo de California y el Pacífico mexicano.

La Sedena explicó que las naves estadounidenses no realizaron operativos militares en México / Redes Sociales

Estas alertas encendieron especulaciones sobre la presencia de operaciones estadounidenses en el país, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum negó rotundamente.

“Cualquier cooperación se limita a intercambio de información, coordinación diplomática y asistencia en situaciones de emergencia”, reiteró Sheinbaum en su momento.

Además, la mandataria aseguró que la soberanía de México no está en juego y que no existen operativos militares estadounidenses activos en el territorio nacional.

La acción cobra relevancia, ante el tema de un presunto intervencionismo de EU a México / Redes Sociales

Cooperación, pero con reservas

La polémica también se avivó tras el aterrizaje reciente de un Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca. Aunque las redes sociales y ciertos sectores mediáticos lo vincularon con operativos encubiertos, la Sedena aclaró que se trató de actividades de capacitación y que no implicó presencia de tropas activas, por lo que no se requería aprobación del Senado.

La colaboración entre ambos países en temas de seguridad ha sido clave en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, aunque históricamente se ha manejado con pinzas, debido a la constante tensión entre la cooperación internacional y el respeto a la soberanía nacional.

“La Defensa reafirmó su compromiso con la cooperación internacional para salvaguardar la vida de las personas y la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones y territorios soberanos”, señaló el comunicado.