Futbol

A la Europa League: Fidalgo toma el lugar de Giovani Lo Celso en la lista del Betis

Álvaro Fidalgo en su presentación con Betis | X:@ RealBetis
Aldo Martínez 11:18 - 06 febrero 2026
El ex jugador del América entró en el registro de jugadores para la etapa de eliminatorias

Luego de una emotiva salida del América y un no tan glorioso debut con el Real Betis Balompié, las buenas noticias vuelven para Álvaro Fidalgo. El mediocampista español ya entró de lleno con la plantilla del equipo bético, pues el club reveló la lista de los registrados para disputar las eliminatorias de la Europa League.

Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7

Sale Lo Celso, entra Fidalgo

A través de sus redes sociales, los béticos publicaron el registro de los jugadores que podrán estar en los juegos de Europa League, donde hubo dos cambios que llamaron la atención. 

El principal movimiento en comparación con la primera lista que se presentó para la Fase de Liga es la de la incorporación del más reciente fichaje del Betis, Álvaro Fidalgo, quien se incorpora con el dorsal ‘15’.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis |@RealBetis

La segunda situación fue la baja del mediocampista Giovani Lo Celso, quien no será registrado debido a una lesión de miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior de su muslo derecho, misma que lo dejará fuera dos meses. 

Ante la lesión del argentino, el Betis optó por dejar que el asturiano tomara la batuta, para que de este modo el club puede llegar con plantilla ‘completa’ en todas las posiciones del campo.

¿Cuándo podría debutar Fidalgo en Europa League?

El jugador nacionalizado emxicao aún no tiene su debut oficial en LaLiga, sin embargo, ya vio minutos en la dolorosa derrota de los béticos ante el Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la Copa del Rey. Ahora con el registro, el ‘Maguito’ tendrá la oportunidades de disputar su primer juego de competiciones europea. 

Gracias al rendimiento del Real Betis en la Fase de Liga, el equipo no tendrá que jugar los playoffs, ya que quedó en cuarto lugar, por lo que su inicio en la fase final del torneo será hasta los Octavos de Final.

Álvaro Fidalgo fue defendido por Layún | MexSport
