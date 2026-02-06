Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Oficial: Igor Lichnovsky deja América y jugará en Europa

Igor Lichnovsky con el Karagümrük de Turquía | X:@ karagumruk_sk
Aldo Martínez 07:54 - 06 febrero 2026
El defensor chileno firmó un contrato de año y medio con opción a uno extra

Finalmente terminó la duda en el nido de Coapa. Con la llegada de Raphael Veiga el equipo de las Águilas del America necesitaba liberar plazas de extranjeros, sin embargo, el tiempo comenzó a  asfixiar a  la directiva. Afortunadamente tras días de búsqueda y negociación, Igor Lichnovsky, defensor chileno, deja el club para unirse al Karagümrük de Turquía.

Igor Lichnovsky, defensa centra del América | IMAGO7

Fin de un era

El futbolista de 31 cierra su exitoso paso con el equipo azulcrema. Luego de ganar un Tricampeonato de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa, Lichnovsky se despide del club que sin pensarlo le dio una gran segunda oportunidad en el balompié nacional.

Igor Lichnovsky no entra en planes de América

A través de un comunicado en redes sociales, el club turco anunció la llegada el zaguero central de las Águilas, confirmando que su estadía será de un año y medio con opción a uno más.

“Nuestro club ha llegado a un acuerdo de 1 año y medio + 1 año con Igor Lichnovsky, defensa del equipo mexicano CF América. A lo largo de su carrera, ha vestido las camisetas de equipos de México, Arabia Saudita, España y Portugal”, se lee en el comunicado.

El Karagümrük también reconoció el paso del futbolista en el balompié nacional e internacional, destacando su palmarés y su breve participación con la camiseta de la selección de Chile. 

“El jugador de 31 años, que ha ganado 2 títulos del Clausura de la Liga Mexicana, 2 del Apertura de la Liga Mexicana, 1 Supercopa de México, 1 Copa de México Clausura, 1 Copa de México Apertura, 1 Copa de la Liga Mexicana, 2 títulos de la Liga Premier de Chile, 1 Copa de Chile y 1 campeonato de la Segunda División de Portugal, también ha disputado 14 partidos con la Selección Nacional de Chile. Damos la bienvenida a Igor Lichnovsky a nuestra familia y le deseamos mucho éxito con nuestra equipación rojinegra”, añadió el club.

¿Cual es el panorama del Karagümrük?

Tras cuatro años en México, el defensor chileno regresa al viejo continente, pues ya antes vivió una breve etapa en el futbol española y portugués, en clubes como el Sporting de Gijón, FC Porto y el Real Valladolid.

Ahora en su retorno, Igor Lichnovsky defenderá la camiseta rojinegra que no vive su mejor momento, pues actualmente son en último lugar de la Superliga de Turquía con más de cinco puntos de diferencia de us más cercano equipo.

América sacrifica a Igor Lichnovsky para concretar el fichaje de Rodrigo Dourado | MEXSPORT
