Futbol

Miguel Layún opinó sobre Álvaro Fidalgo en la Selección Nacional: "No sobraría en una convocatoria"

Layún defendió a Fidalgo sobre su convocatoria con el Tri | MEXSPORT
Marcos Olvera García 08:56 - 06 febrero 2026
El exjugador de las Águilas del América opinó y respondió a los cuestionamientos sobre una posible convocatoria de Fidalgo con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo, de acuerdo a FIFA, ya es elegible para poder ser convocado con la Selección Nacional dirigida por Javier Aguirre, algo que ha desatado polémica en las últimas horas.

Durante un evento, Miguel Layún defendió a Fidalgo de las críticas que ha recibido sobre si está o no en buen nivel para ser convocado por Javier Aguirre para jugar con la Selección Mexicana.

Álvaro Fidalgo fue defendido por Layún | MexSport

“Me puede quemar la cabeza escuchar a gente diciendo que Álvaro Fidalgo sobraría en una convocatoria de la selección mexicana”, comentó Layún

La respuesta de Layún vino después de que Oribe Peralta, exjugador de América y Chivas, comentara que hay jugadores muy por encima del nivel de Álvaro Fidalgo.

"Si está en gran nivel, no le veo problema que sea llamado, pero hay jugadores mexicanos que están muy por encima de Fidalgo", comentó Peralta

Ahora que ya se hizo el one time switch, México podría llamar al mediocampista español para la Fecha FIFA del próximo mes de marzo, donde el Tricolor se enfrentará a Bélgica y a Portugal.

Layún defendió a Fidalgo sobre su convocatoria con el Tri | MEXSPORT

Fidalgo ya debutó con el Real Betis, en el encuentro en donde el equipo andaluz cayó goleado por el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

