Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Alfredo Adame rompe el silencio sobre pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón

El actor afirma que su amiga es toda una dama que no vive del escándalo / FB: @alfredoadamemx
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:06 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conductor asegura que la exnuera de la actriz padece un trastorno psicológico

La polémica no para. Luego de que se viralizaran videos de Imelda Tuñón autolesionándose y haciendo duras declaraciones en contra de Maribel Guardia, fue Alfredo Adame quien salió al paso para defender con todo a la actriz y a su esposo Marco Chacón.

Los clips difundidos por el periodista Javier Ceriani encendieron las redes sociales, generando teorías, críticas y dudas sobre la veracidad de los dichos de Imelda, exnuera de Maribel. Pero el actor no dudó ni un segundo en posicionarse.

“Es un ser humano admirable, es una persona que merece todo el respeto y toda la buena vibra de parte de la gente. No es una mujer que se meta en escándalos, siempre ha actuado de la manera más prudente y todo. Todo lo que entiendo, ha estado diciendo su ex nuera, son pifias…”, soltó ante medios de comunicación.
Alfredo Adame salió en defensa de su amiga Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón / FB: @alfredoadamemx

¿Imelda una manipuladora?

Adame se refirió a las imágenes donde Imelda se golpea contra el piso y grita, sugiriendo que podría haber un trasfondo psicológico o una intención manipuladora.

“Vi unas imágenes, me salieron en TikTok, donde la jovencita está estrellándose contra el piso y gritando. Se me hace algo demasiado esquizofrénico y manipulado para causar algo, victimizarse o no sé si ya estaría pensando en lo que se venía encima”.
Imelda fue exhibida en un video donde aparece golpeándose la cabeza para culpar a su fallecido marido Julián Figueroa / Especial

Maribel no se vende, Adame 

También abordó el escándalo sobre la supuesta rifa que involucraría a Maribel, tema que ha generado cientos de comentarios en redes.

“Maribel está blindada contra todo, es su conducta y actitud, su forma de ser lo que la blinda de todo, lo que digan rebota. Es una dama en toda la extensión de la palabra y su esposo Marco Chacón también, a los dos los conozco y meto las manos al fuego por los dos”.
Maribel está en pleito con Imelda tras la muerte de su hijo y buscar la custodia de su nieto / Especial

El caso sigue dando de qué hablar, y las redes no han dejado de replicar los videos de Tuñón mientras las opiniones se polarizan. Pero al menos para Adame, la historia está clara: Maribel merece todo el respeto, y lo que se dice de ella es “pura pifia”.

Últimos videos
Lo Último
09:09 México presentó su roster para el WBC 2026
09:06 Alfredo Adame rompe el silencio sobre pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón
08:56 Miguel Layún opinó sobre Álvaro Fidalgo en la Selección Nacional: "No sobraría en una convocatoria"
08:33 Copa del Rey: Así se jugarán las Semifinales
08:29 ¿Por qué Taylor Swift NO estrenó su nuevo video en YouTube? Esta es la verdad razón
08:13 Ángel Villacama llama "pende..." a sus jugadores en conferencia de prensa y América Femnil arde
08:02 Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
07:55 PlayStation 5 frena en consolas, pero gana con juegos: ¿se viene una crisis?
07:54 Oficial: Igor Lichnovsky deja América y jugará en Europa
07:27 ¿Comprarás dólares? Así cierra el peso este viernes 6 de febrero
Tendencia
1
Futbol ¡Refuerzo azulcrema! América ficha importante delantero de la MLS
2
Futbol ¡Será convocado! Álvaro Fidalgo estará con la Selección Mexicana para los partidos de marzo
3
Futbol ¡OFICIAL! Vicente Sánchez regresa a los banquillos y dirigirá a Emelec
4
Futbol ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
5
Futbol Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
6
Futbol “Fidalgo, te quiero conocer”: el emotivo mensaje del niño americanista al Maguito en Los del Ame
Te recomendamos
México presentó su roster para el WBC 2026
Beisbol
06/02/2026
México presentó su roster para el WBC 2026
Alfredo Adame rompe el silencio sobre pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón
Contra
06/02/2026
Alfredo Adame rompe el silencio sobre pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón
Miguel Layún opinó sobre Álvaro Fidalgo en la Selección Nacional: "No sobraría en una convocatoria"
Futbol
06/02/2026
Miguel Layún opinó sobre Álvaro Fidalgo en la Selección Nacional: "No sobraría en una convocatoria"
Copa del Rey: Así se jugarán las Semifinales
Futbol
06/02/2026
Copa del Rey: Así se jugarán las Semifinales
¿Por qué Taylor Swift NO estrenó su nuevo video en YouTube? Esta es la verdad razón
Contra
06/02/2026
¿Por qué Taylor Swift NO estrenó su nuevo video en YouTube? Esta es la verdad razón
Ángel Villacama llama "pende..." a sus jugadores en conferencia de prensa y América Femnil arde
Futbol
06/02/2026
Ángel Villacama llama "pende..." a sus jugadores en conferencia de prensa y América Femnil arde