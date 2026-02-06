Alfredo Adame rompe el silencio sobre pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón
La polémica no para. Luego de que se viralizaran videos de Imelda Tuñón autolesionándose y haciendo duras declaraciones en contra de Maribel Guardia, fue Alfredo Adame quien salió al paso para defender con todo a la actriz y a su esposo Marco Chacón.
Los clips difundidos por el periodista Javier Ceriani encendieron las redes sociales, generando teorías, críticas y dudas sobre la veracidad de los dichos de Imelda, exnuera de Maribel. Pero el actor no dudó ni un segundo en posicionarse.
“Es un ser humano admirable, es una persona que merece todo el respeto y toda la buena vibra de parte de la gente. No es una mujer que se meta en escándalos, siempre ha actuado de la manera más prudente y todo. Todo lo que entiendo, ha estado diciendo su ex nuera, son pifias…”, soltó ante medios de comunicación.
¿Imelda una manipuladora?
Adame se refirió a las imágenes donde Imelda se golpea contra el piso y grita, sugiriendo que podría haber un trasfondo psicológico o una intención manipuladora.
“Vi unas imágenes, me salieron en TikTok, donde la jovencita está estrellándose contra el piso y gritando. Se me hace algo demasiado esquizofrénico y manipulado para causar algo, victimizarse o no sé si ya estaría pensando en lo que se venía encima”.
Maribel no se vende, Adame
También abordó el escándalo sobre la supuesta rifa que involucraría a Maribel, tema que ha generado cientos de comentarios en redes.
“Maribel está blindada contra todo, es su conducta y actitud, su forma de ser lo que la blinda de todo, lo que digan rebota. Es una dama en toda la extensión de la palabra y su esposo Marco Chacón también, a los dos los conozco y meto las manos al fuego por los dos”.
El caso sigue dando de qué hablar, y las redes no han dejado de replicar los videos de Tuñón mientras las opiniones se polarizan. Pero al menos para Adame, la historia está clara: Maribel merece todo el respeto, y lo que se dice de ella es “pura pifia”.
Te puede interesar