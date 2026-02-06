Alfredo Adame rompe el silencio sobre pleito de Maribel Guardia e Imelda Tuñón

La polémica no para. Luego de que se viralizaran videos de Imelda Tuñón autolesionándose y haciendo duras declaraciones en contra de Maribel Guardia, fue Alfredo Adame quien salió al paso para defender con todo a la actriz y a su esposo Marco Chacón.

Los clips difundidos por el periodista Javier Ceriani encendieron las redes sociales, generando teorías, críticas y dudas sobre la veracidad de los dichos de Imelda, exnuera de Maribel. Pero el actor no dudó ni un segundo en posicionarse.

“Es un ser humano admirable, es una persona que merece todo el respeto y toda la buena vibra de parte de la gente. No es una mujer que se meta en escándalos, siempre ha actuado de la manera más prudente y todo. Todo lo que entiendo, ha estado diciendo su ex nuera, son pifias…”, soltó ante medios de comunicación.

Alfredo Adame salió en defensa de su amiga Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón / FB: @alfredoadamemx

¿Imelda una manipuladora?

Adame se refirió a las imágenes donde Imelda se golpea contra el piso y grita, sugiriendo que podría haber un trasfondo psicológico o una intención manipuladora.

“Vi unas imágenes, me salieron en TikTok, donde la jovencita está estrellándose contra el piso y gritando. Se me hace algo demasiado esquizofrénico y manipulado para causar algo, victimizarse o no sé si ya estaría pensando en lo que se venía encima”.

Imelda fue exhibida en un video donde aparece golpeándose la cabeza para culpar a su fallecido marido Julián Figueroa / Especial

Maribel no se vende, Adame

También abordó el escándalo sobre la supuesta rifa que involucraría a Maribel, tema que ha generado cientos de comentarios en redes.

“Maribel está blindada contra todo, es su conducta y actitud, su forma de ser lo que la blinda de todo, lo que digan rebota. Es una dama en toda la extensión de la palabra y su esposo Marco Chacón también, a los dos los conozco y meto las manos al fuego por los dos”.

Maribel está en pleito con Imelda tras la muerte de su hijo y buscar la custodia de su nieto / Especial