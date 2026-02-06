Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Refuerzo azulcrema! América ficha importante delantero de la MLS

América refuerzo
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 20:27 - 05 febrero 2026
El cuadro azulcrema continúa moviendo sus piezas de cara al Torneo Clausura 2025-26 y a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Las Águilas concretaron la incorporación del joven delantero Diego Rocío, quien llega cedido por el Real Salt Lake de la MLS por toda la temporada 2026.

Rocío se convierte así en la nueva incorporación azulcrema, apenas días después del fichaje de Veiga, en un mercado marcado por ajustes importantes en la plantilla tras las salidas de Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, movimientos que obligaron a la directiva a reforzar zonas clave del ataque.

¿Quién es Diego Rocío?

El delantero binacional fue fichado recientemente por el Real Salt Lake, club con el que completó la parte correspondiente a la MLS NEXT Pro y posteriormente firmó contrato con el primer equipo, aunque la institución estadounidense optó por cederlo para que tenga mayor continuidad y roce competitivo en la Liga MX.

Durante 2025, Rocío tuvo actividad con los Real Monarchs y la RSL Academy, participando en dos encuentros de liga.

Diego Rocío, durante el partido de la jornada 3 del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2024 | IMAGO7

Uno de sus momentos más destacados llegó en la MLS NEXT Cup 2025, donde fue determinante al eliminar a su exequipo, el Philadelphia Union Sub-18, al marcar de penal en la victoria 3-0 en los cuartos de final.

A nivel internacional, Rocío cuenta con un perfil atractivo para el futbol mexicano. El atacante ha representado tanto a selecciones juveniles de Estados Unidos como de México, y su convocatoria más reciente fue con la Selección Mexicana Sub-18, con la que disputó dos partidos en septiembre de 2025.

La llegada del joven atacante se da en un momento clave para el América, que actualmente vive un incio complicado en el Clausura 2026.

Además, esta semana inició su camino en la Concachampions 2026 con un triunfo 2-1 ante Olimpia en el partido de ida de la primera ronda.

Rocío ya conoce al conjunto azulcrema de enfrentamientos recientes, luego de que Real Salt Lake y América se midieran en la Leagues Cup 2025, duelo que terminó 2-2 en tiempo regular y se definió en penales a favor del club de la MLS.

