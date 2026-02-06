Los Dallas Cowboys jugarán en Río de Janeiro en 2026

No será en México pero los Dallas Cowboys si tendrán un juego Internacional en el 2026. A pesar de los rumores que apuntaban a que los Vaqueros jugaran en el Estadio Azteca, la NFL anunció este jueves que el equipo de Jerry Jones serán uno de los equipos que jugarán en Río de Janeiro en la siguiente temporada.

Este encuentro en Río formará parte de un calendario internacional récord para la NFL en 2026, con un total de nueve partidos programados en cuatro continentes, siete países y ocho estadios diferentes. Por Tercera ocasión en la historia, Brasil tendrá un partido de la NFL.

De acuerdo con los reportes de la liga, el partido se disputará en el mítico Estadio Maracaná, poniendo fin a los juegos albergados en el Arena Corinthians de Sao Paulo. El mítico inmueble tiene capacidad para 79 mil espectadores por lo que se espera un ambiente importante.

Dallas en los juegos Internacionales

Desde hace meses se había evaluado la posibilidad que, por primera vez en su historia, los Dallas Cowboys albergaran un partido de NFL fuera de su estadio local. Jerry Jones abrió la posibilidad de que fuera en la Ciudad de México, sin embargo, su juego en México deberá esperar. Aun así el equipo si albergará un partido fuera de Texas al viajar a Brasil.

En el pasado, los Cowboys ya habían jugado fuera de Estados Unidos, sin embargo, en aquella ocasión lo hicieron en calidad de visitante. En el 2014, Dallas dejo EE.UU para vencer 31-17 a los Jacksonville Jaguars en Wembley Stadium de Londres.

Dallas Cowboys apunta a jugar en México durante 2026 | AP

Le dan la bienvenida a los Cowboys

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a los Dallas Cowboys a Brasil para el primer partido de la NFL en la historia de Río de Janeiro. Presentar a uno de los equipos más icónicos de la liga en el Estadio Maracaná marca un hito importante en el crecimiento continuo de este deporte a nivel mundial", declaró Luis Martínez, director general de NFL Brasil.

El rival de los Cowboys, así como la fecha, la hora de inicio y la información sobre las entradas, se anunciarán más adelante. Pero, si los juegos en Brasil siguen la misma linea que en el pasado, el juego será el segundo en la temporada después del partido inaugural.

Dallas jugará en el Estadio Maracaná | MEXSPORT

La NFL en Brasil

La NFL ya ha disputado dos partidos en Brasil, ambos en el Corinthians Arena de São Paulo, Packers contra Eagles en 2024 y Chiefs contra Chargers en 2025.

Hasta la fecha, se han jugado 62 partidos de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, en ciudades como Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, São Paulo, Ciudad de México y Toronto. Ahora Rio de Janeiro se une a la lista.