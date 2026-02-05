¡OFICIAL! Vicente Sánchez regresa a los banquillos y dirigirá a Emelec

Se acabó el "año sabático" y Vicente Sánchez está listo para volver a los banquillos. Sin embargo, no lo hará en el futbol mexicano, sino que regresará a Sudamérica, donde asumirá la dirección técnica de Emelec.

Fue el pasado martes 3 de febrero que el equipo anunció la salida de Guillermo Duró "por común acuerdo" y desde ese momento los rumores apuntaron a la llegada del charrúa. Finalmente, este jueves se confirmó la llegada del extécnico de Cruz Azul. "Bienvenido al Bombillo, Vicente Sánchez".

"El Club Sport Emelec da la bienvenida a Vicente Sánchez como nuevo Director Técnico del primer equipo. Vicente asume este desafío tras un exitoso paso por Cruz Azul, donde se consagró campeón de la CONCACAF Champions Cup en junio de 2025", escribió el club en redes sociales.

De igual forma, Emelec destacó que Vicente llegó hasta las Semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX y que "registró más del 70 % de efectividad de los puntos disputados". De hecho, el uruguayo solo perdió dos de 28 partidos dirigidos, con ocho empates; una de esas derrotas fue la ya mencionada ante Semifinales ante América.

Vicente Sánchez no llega solo a Emelec

El del estratega no fue el único anuncio que realizó el Bombillo. Además de Vicente, el club presentó a Gonzalo Napoli, que se incorpora para reforzar el mediocampo. El jugador de 25 años llega procedente de León, en condición de préstamo por lo que resta del año, es decir, hasta diciembre de 2026.

¿Cuándo debutará Vicente Sánchez con Emelec?

La LigaPro de Ecuador 2026 está programada para comenzar el próximo 20 de febrero, por lo que Vicente Sánchez tendrá dos semanas para trabajar con el grupo antes de su primer partido oficial. En la Jornada 1 visitará a la Universidad Católica de Ecuador, el sábado 21 de febrero en horario por confirmar.

